Как использовать аэрогриль Philips
Как использовать аэрогриль Philips Avance XXL (цифровой дисплей)
Запуск процесса приготовления:
1. Подключите аэрогриль Philips к розетке электросети
2. Нажмите кнопку включения/выключения
3. Для изменения предустановленных настроек поверните регулятор QuickControl (на передней панели прибора) в нужное положение. Для подтверждения предустановленной настройки или настройки, выбранной вручную, нажмите диск QuickControl. На экране отобразится время приготовления
4. Для изменения времени приготовления поверните диск QuickControl на аэрогриле в нужное положение. Для подтверждения выбранного времени приготовления нажмите диск QuickControl. Выберите время в соответствии с таблицей предварительных настроек, приведенной в книге рецептов или в инструкции по эксплуатации, которые можно найти в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки.
Примечание. При установке настройки вручную сначала можно выбрать температуру.
5. Прибор начнет процесс приготовления после подтверждения времени приготовления.
Использование функции поддержания температуры:
Режим поддержания температуры разработан для того, чтобы блюда оставались теплыми после приготовления в аэрогриле. Температура в этом режиме не подходит для разогревания пищи.
В режиме поддержания температуры вентилятор и нагревательный элемент внутри прибора включаются время от времени. Благодаря чему блюда остаются теплыми в течение 30 минут после окончания времени приготовления.
Вы также можете посмотреть видео ниже:
Как использовать аэрогриль Philips Viva XXL (аналоговый дисплей)
Запуск процесса приготовления:
Перед началом приготовления установите температуру с помощью регулятора температуры (расположен на верхней панели аэрогриля), а затем поверните таймер (расположен на передней панели) по часовой стрелке.
Установите время приготовления менее 10 минут:
Если время приготовления составляет менее 10 минут, сначала необходимо установить время на таймере более 10 минут (например, 15 минут), а затем повернуть таймер против часовой стрелки до нужного времени приготовления, например 6 минут. В противном случае таймер не будет активирован, и процесс приготовления не будет запущен.
Остановка процесса приготовления:
Если вы хотите остановить процесс приготовления до того, как истекло время, поверните таймер (расположен на передней панели аэрогриля) против часовой стрелки в положение "ноль". Процесс приготовления будет остановлен.
Вы также можете ознакомиться с этими действиями в видео ниже: