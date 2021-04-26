Как использовать аэрогриль Philips Avance XXL (цифровой дисплей)

Следуйте инструкциям или посмотрите видео ниже, чтобы научиться запускать процесс приготовления и использовать функцию поддержания температуры на вашем аэрогриле:



Запуск процесса приготовления:



1. Подключите аэрогриль Philips к розетке электросети



2. Нажмите кнопку включения/выключения



3. Для изменения предустановленных настроек поверните регулятор QuickControl (на передней панели прибора) в нужное положение. Для подтверждения предустановленной настройки или настройки, выбранной вручную, нажмите диск QuickControl. На экране отобразится время приготовления



4. Для изменения времени приготовления поверните диск QuickControl на аэрогриле в нужное положение. Для подтверждения выбранного времени приготовления нажмите диск QuickControl. Выберите время в соответствии с таблицей предварительных настроек, приведенной в книге рецептов или в инструкции по эксплуатации, которые можно найти в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки.



Примечание. При установке настройки вручную сначала можно выбрать температуру.



5. Прибор начнет процесс приготовления после подтверждения времени приготовления.



Использование функции поддержания температуры:



Режим поддержания температуры разработан для того, чтобы блюда оставались теплыми после приготовления в аэрогриле. Температура в этом режиме не подходит для разогревания пищи.



В режиме поддержания температуры вентилятор и нагревательный элемент внутри прибора включаются время от времени. Благодаря чему блюда остаются теплыми в течение 30 минут после окончания времени приготовления.



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