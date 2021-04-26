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    HD9867/90 Premium Мультипечь XXL НОВИНКА
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    Premium Мультипечь XXL

    HD9867/90

    Как использовать аэрогриль Philips

    Если вы используете аэрогриль Philips модели XXL (аэрогриль Philips Avance XXL или Philips Viva XXL), следуйте простым пошаговым инструкциям и видеороликам, чтобы научиться использовать ваш аэрогриль Philips XXL.

    Как использовать аэрогриль Philips Avance XXL (цифровой дисплей)

    Следуйте инструкциям или посмотрите видео ниже, чтобы научиться запускать процесс приготовления и использовать функцию поддержания температуры на вашем аэрогриле:

    Запуск процесса приготовления: 

    1. Подключите аэрогриль Philips к розетке электросети

    2. Нажмите кнопку включения/выключения

    3. Для изменения предустановленных настроек поверните регулятор QuickControl (на передней панели прибора) в нужное положение. Для подтверждения предустановленной настройки или настройки, выбранной вручную, нажмите диск QuickControl. На экране отобразится время приготовления

    4. Для изменения времени приготовления поверните диск QuickControl на аэрогриле в нужное положение. Для подтверждения выбранного времени приготовления нажмите диск QuickControl. Выберите время в соответствии с таблицей предварительных настроек, приведенной в книге рецептов или в инструкции по эксплуатации, которые можно найти в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки.

    Примечание. При установке настройки вручную сначала можно выбрать температуру.

    5. Прибор начнет процесс приготовления после подтверждения времени приготовления.

    Использование функции поддержания температуры:

    Режим поддержания температуры разработан для того, чтобы блюда оставались теплыми после приготовления в аэрогриле. Температура в этом режиме не подходит для разогревания пищи.

    В режиме поддержания температуры вентилятор и нагревательный элемент внутри прибора включаются время от времени. Благодаря чему блюда остаются теплыми в течение 30 минут после окончания времени приготовления.

    Вы также можете посмотреть видео ниже:
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    Как использовать аэрогриль Philips Viva XXL (аналоговый дисплей)

    Следуйте инструкциям или посмотрите видео ниже, чтобы научиться запускать процесс приготовления на вашем аэрогриле:

    Запуск процесса приготовления:

    Перед началом приготовления установите температуру с помощью регулятора температуры (расположен на верхней панели аэрогриля), а затем поверните таймер (расположен на передней панели) по часовой стрелке.

    Установите время приготовления менее 10 минут:

    Если время приготовления составляет менее 10 минут, сначала необходимо установить время на таймере более 10 минут (например, 15 минут), а затем повернуть таймер против часовой стрелки до нужного времени приготовления, например 6 минут. В противном случае таймер не будет активирован, и процесс приготовления не будет запущен.


    Остановка процесса приготовления:

    Если вы хотите остановить процесс приготовления до того, как истекло время, поверните таймер (расположен на передней панели аэрогриля) против часовой стрелки в положение "ноль". Процесс приготовления будет остановлен.

    Вы также можете ознакомиться с этими действиями в видео ниже:
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    Информация на данной странице относится к моделям: HD9867/90 , HD9650/90 .

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    Проблемы с температурой (1)

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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