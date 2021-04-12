Лезвие OneBlade становится зеленым слишком быстро

Ваше устройство Philips OneBlade оснащено индикатором замены изношенных лезвий.

По мере использования лезвия на нем появится зеленый индикатор. Когда индикатор станет хорошо заметен, рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов использования OneBlade. Зеленый индикатор носит рекомендательный характер, и вы можете заменить лезвие раньше или позже в зависимости от удовлетворенности результатами бритья.

Всегда используйте с OneBlade только оригинальные лезвия Philips.



Срок службы лезвия может различаться в зависимости от техники использования. Как и лезвия ручных станков, это лезвие со временем затупится, что приведет к неудовлетворительным результатам бритья и регулярному выдиранию волосков во время бритья и подравнивания.

Регулярно очищайте лезвие После каждого использования резко сдувайте с лезвия накопившиеся волоски.

Включите устройство OneBlade и промойте лезвие и гребни теплой водой.

Если насадки необходимо очищать более тщательно, отключите OneBlade, снимите с устройства насадки и промойте их проточной водой. Не стряхивайте лезвие о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства. Одной из причин преждевременного изменения цвета лезвия на зеленый является некачественная очистка лезвия. Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора. Следуйте инструкциям по очистке OneBlade, представленным ниже.Не стряхивайте лезвие о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.

Используйте OneBlade только на рекомендованных частях тела Устройство Philips OneBlade создано для подравнивания и создания контура вашей бороды. С насадкой для тела вы также можете использовать устройство для бритья волос на теле. При использовании OneBlade на других участках тела, например для бритья головы, лезвие может износиться быстрее и стать зеленым до истечения срока службы.



Перед началом бритья с помощью OneBlade проверьте состояние кожи; она должна быть чистой.