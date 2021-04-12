Ваше устройство Philips OneBlade оснащено индикатором замены изношенных лезвий. По мере использования лезвия на нем появится зеленый индикатор. Когда индикатор станет хорошо заметен, рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов использования OneBlade. Зеленый индикатор носит рекомендательный характер, и вы можете заменить лезвие раньше или позже в зависимости от удовлетворенности результатами бритья. Всегда используйте с OneBlade только оригинальные лезвия Philips.
Срок службы лезвия может различаться в зависимости от техники использования. Как и лезвия ручных станков, это лезвие со временем затупится, что приведет к неудовлетворительным результатам бритья и регулярному выдиранию волосков во время бритья и подравнивания.
Регулярно очищайте лезвие
Одной из причин преждевременного изменения цвета лезвия на зеленый является некачественная очистка лезвия. Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора. Следуйте инструкциям по очистке OneBlade, представленным ниже.
После каждого использования резко сдувайте с лезвия накопившиеся волоски.
Включите устройство OneBlade и промойте лезвие и гребни теплой водой.
Если насадки необходимо очищать более тщательно, отключите OneBlade, снимите с устройства насадки и промойте их проточной водой.
Не стряхивайте лезвие о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.
Используйте OneBlade только на рекомендованных частях тела
Устройство Philips OneBlade создано для подравнивания и создания контура вашей бороды. С насадкой для тела вы также можете использовать устройство для бритья волос на теле. При использовании OneBlade на других участках тела, например для бритья головы, лезвие может износиться быстрее и стать зеленым до истечения срока службы.
Перед началом бритья с помощью OneBlade проверьте состояние кожи; она должна быть чистой.
Слишком объемные и густые волосы
Срок службы лезвия Philips OneBlade также зависит от объема и густоты волос потребителя. При использовании устройства на жестких или длинных волосах лезвие может изнашиваться быстрее, чем при использовании на мягких и/или коротких волосах. Если и после этого вы недовольны работой устройства OneBlade или ощущаете необходимость замены лезвия раньше, чем через 4 месяца использования, обратитесь к нам для получения дальнейшей поддержки.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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