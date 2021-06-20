Система AirFree совместима со всеми антиколиковыми бутылочками. Система AirFree не совместима с бутылочками, сосками и фиксирующими кольцами серии Natural. Получите всю информацию здесь.
С какими бутылочками Philips Avent совместим AirFree
Клапан AirFree и антиколиковые буылочки
Клапан AirFree совместим с антиколиковыми бутылочками емкостью 125 мл, 260 мл и 330 мл, а также с сосками и фиксирующими кольцами Philips Avent. Антиколиковые бутылочки можно использовать и без клапана AirFree.
При использовании клапана AirFree с бутылочкой емкостью 330 мл вы можете заметить большее количество пузырьков воздуха. Не беспокойтесь! Система AirFree предотвратит попадание воздуха в соску. Воздух будет выведен из соски с помощью клапана AirFree.