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    XC8147/01 8000 Series Aqua Беспроводной пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    8000 Series Aqua Беспроводной пылесос

    XC8147/01

    Аккумулятор Philips SpeedPro быстро разряжается

    Если аккумулятор на вашем пылесосе Philips SpeedPro или SpeedPro Max Vacuum не держит заряд, прочтите нашу статью для самостоятельного устранения неисправности.

    Пылесос работает в самом мощном режиме

    В зависимости от модели ваш пылесос поставляется с различными режимами мощности. Рекомендуемые режимы для ежедневного использования каждой модели представлены ниже:

    Для SpeedPro: Пылесос Philips SpeedPro имеет два режима мощности: 1 и 2. Для ежедневной уборки рекомендуется устанавливаться режим 1. Самый мощный режим — это 2, при его выборе мощность всасывания будет максимальной. Режим 2 предназначен для уборки въевшихся пятен. В режиме 2 аккумулятора хватает на меньшее время использования, поэтому для стандартной уборки пыли стоит использовать режим 1 вашего пылесоса.

    Для SpeedPro Max: Самым мощным режимом работы пылесоса Philips SpeedPro Max является режим Turbo; при работе в этом режиме мощность всасывания будет максимальной. При работе в режиме Turbo аккумулятора пылесоса хватит на меньшее время работы. Этот режим предназначен только для уборки особенно загрязненных мест и не подходит для регулярного использования. Для среднего количества пыли на пылесосе Philips SpeedPro Max следует устанавливать режим 1 или 2.

    Закончился срок службы аккумулятора

    Замените аккумулятор пылесоса в сервисном центре Philips.

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    Выполните поиск по номеру продукта.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
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