Код ошибки на Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max
Ниже представлена информация о том, что означают коды ошибок беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max.
Код ошибки E4 (или h3)
Код ошибки E4 (в перевернутом положении выглядит как h3) означает, что роликовая щетка пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max засорилась.
Чтобы устранить проблему, отключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и очистите ее от мусора, например волос, шерсти, грязи и пыли.
Код ошибки E6 (или 93)
Код ошибки E6 (в перевернутом положении выглядит как 93) означает, что адаптер пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max обесточен.
Чтобы устранить проблему, убедитесь, что зарядный диск (магнит) правильно присоединен, а адаптер беспроводного пылесоса правильно вставлен в розетку электросети. Если прибор все еще не работает, свяжитесь с нами.
Код ошибки E7 (или L3)
Код ошибки E7 (в перевернутом положении выглядит как L3) означает, что используется несовместимый адаптер. Используйте только адаптер, который входил в комплект поставки вашего беспроводного пылесоса. Если и совместимый адаптер не работает, свяжитесь с нами.
Код ошибки SE (или 35)
Код ошибки SE (в перевернутом положении выглядит как 35) означает, что пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max не работает или не заряжается из-за слишком низкой или слишком высокой температуры воздуха в помещении либо из-за технической неисправности.
Если в помещении слишком жарко (температура воздуха выше 40 градусов Цельсия) или слишком холодно (ниже 5 градусов Цельсия), отключите прибор от зарядного устройства и перенесите пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max в другое помещение с более комфортной температурой.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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