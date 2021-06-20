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    FC8240/09 2000 Series Mешковый пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    2000 Series Mешковый пылесос

    FC8240/09

    Низкая мощность всасывания пылесоса Philips

    Если мощность всасывания пылесоса Philips отличается от ожидаемой, узнайте здесь, в чем может быть причина. Узнайте, как мы можем вам помочь.

    Мешок для пыли или пылесборник заполнены

    Если мешок для пыли или пылесборник пылесоса Philips заполнены, мощность всасывания будет ниже.

    Проверьте мешок для пыли/пылесборник. Замените его, если он заполнен (или опустошите его в зависимости от модели вашего пылесоса).

    Примечание. В случае износа многоразового мешка для сбора пыли (для моделей пылесосов с многоразовыми мешками для пыли) его следует заменить новым, в противном случае это может негативно повлиять на мощность всасывания.

    Шланг, трубка или насадка засорены

    Иногда шланг, трубка или насадка пылесоса засоряются или блокируются. Также вращающаяся щетка может быть опутана и заблокирована волосами. Это негативно влияет на мощность всасывания: воздух не проходит и производительность прибора снижается.

    Убедитесь, что вышеперечисленные детали не заблокированы. Удалите любые загрязнения, препятствующие прохождению воздуха.

    Фильтр загрязнен

    Загрязнение фильтра препятствует свободному прохождению воздуха, в результате чего снижается мощность всасывания. В этом случае пылесос удаляет загрязнения хуже, чем вы ожидали.

    В зависимости от модели пылесос оснащен фильтром защиты двигателя и/или выходным фильтром.

    • Если загрязнен фильтр защиты двигателя:

    Как правило, фильтр защиты двигателя находится за мешком для пыли или пылесборником.

    Этот фильтр следует очищать каждые 4–6 недель (в зависимости от модели).

    Также от модели пылесоса зависит способ очистки фильтров: на некоторых моделях фильтр следует очищать, вытряхнув из него пыль в мусорную корзину, или с помощью щетки, а на некоторых моделях фильтр можно мыть водой. Ознакомьтесь с информацией для своей модели.

    • Если загрязнен выходной фильтр:

    Выходной фильтр находится в задней части пылесоса Philips за двигателем.

    Запрещается мыть или чистить этот фильтр. Замену фильтра следует производить раз в год (данная информация не относится к моделям пылесоса, оснащенным сменным фильтром).

    Пылесосы Philips: выходной фильтр, фильтр защиты электродвигателя и фильтр SpeedPro

    Крышка пылесборника установлена неправильно

    Если ваш пылесос оснащен пылесборником, убедитесь, что крышка установлена правильно.

    Крышка пылесборника пылесоса Philips

    Установлен слишком низкий уровень мощности всасывания

    На некоторых пылесосах Philips предусмотрено несколько уровней мощности всасывания.

    Функция регулировки мощности всасывания обозначена значком, аналогичным тому, что показан на рисунке ниже. Как правило, он располагается на пульте ДУ, на ручке или на корпусе самого пылесоса.

    Если для вашего пылесоса предусмотрено несколько уровней мощности всасывания, проверьте, что установлен требуемый уровень. Если это не так, установите более высокий уровень.

    Настройки мощности всасывания — пылесос Philips

    Информация на данной странице относится к моделям: FC8240/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , FC9334/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6729/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC6728/01 , FC9553/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC6724/01 , FC9352/01 , FC8781/09 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8293/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC6162/02 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8444/01 , FC8456/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9180/01 , FC9182/01 , FC9184/01 , FC6145/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC9170/07 , FC8764/01 , FC6161/04 , FC8230/01 , FC8282/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8134/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC9086/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC9310/01 , FC8394/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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