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    FC9334/09 PowerPro Compact Безмешковый пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9334/09

    Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?

    Ниже представлена информация по очистке фильтров пылесоса Philips.

    Очистка фильтров мешковых пылесосов

    Для пылесосов Philips, оснащенных мешком для пыли, следуйте рекомендациям по очистке фильтров ниже.

    • Фильтр защиты двигателя:
    Фильтр защиты двигателя расположен за мешком для пыли. Для доступа к фильтру защиты двигатель нужно снять держатель мешка для пыли и сам мешок.
    Замену этого фильтра следует выполнять один раз в год. Запрещается его мыть.

    • Выходной фильтр:
    Выходной фильтр расположен в задней части (в некоторых моделях — в нижней части) пылесоса Philips за съемной решеткой.
    Замену этого фильтра следует выполнять один раз в год. Запрещается его мыть.

    Очистка фильтров мешкового пылесоса Philips

    Очистка фильтров безмешковых пылесосов

    Для пылесосов Philips без мешка для пыли воспользуйтесь следующими советами по очистке фильтра защиты электродвигателя. Фильтр защиты двигателя, как правило, расположен в пылесборнике или за ним. Ознакомьтесь с изображениями ниже. 

    Этот фильтр состоит из двух отдельных частей: A) гофрированная часть (фильтр HEPA/EPA или антиаллергенный фильтр) и B) губчатая часть:
    A) Запрещается мыть гофрированную часть (HEPA/EPA или антиаллергенный фильтр). Очистите фильтр от пыли, выбив ее в мусорную корзину или счистив с помощью щетки.
    B) Губчатую часть можно мыть водой. Перед установкой в пылесос она должна полностью высохнуть.
    Очистка фильтров безмешкового пылесоса Philips
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    Очистка фильтра беспроводного пылесоса Philips SpeedPro Max

    Для пылесосов Philips SpeedPro Max воспользуйтесь следующими советами по очистке фильтра защиты электродвигателя. Фильтр защиты двигателя расположен под пылесборником. Ознакомьтесь с изображениями ниже. 

    Этот фильтр состоит из двух отдельных частей: A) обычный фильтр и B) губчатый фильтр.
    A) Обычный фильтр мыть нельзя. Очистите фильтр от пыли, выбив ее в мусорную корзину.
    B) Губчатую часть можно мыть водой. Перед установкой в пылесос она должна полностью высохнуть
    Очистка фильтра пылесоса Philips SpeedPro Max
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    Информация на данной странице относится к моделям: FC9334/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , XC8149/01 , XC8147/01 , FC6725/01 , FC6727/01 , FC6726/01 , FC6729/01 , FC6722/01 , FC9331/09 , FC9330/09 , FC6728/01 , FC9553/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC6724/01 , FC6904/01 , FC9352/01 , FC6902/01 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8781/09 , FC6903/01 , FC6823/01 , FC6812/01 , FC8293/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC6162/02 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8444/01 , FC8456/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9180/01 , FC9182/01 , FC9184/01 , FC6145/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC9170/07 , FC8764/01 , FC6161/04 , FC8230/01 , FC8282/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8134/01 , FC8132/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC9086/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC9310/01 , FC8394/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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