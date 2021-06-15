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    HC5610/15 Hairclipper series 5000 Моющаяся машинка для стрижки волос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Hairclipper series 5000 Моющаяся машинка для стрижки волос

    HC5610/15

    Машинка для стрижки Philips заблокирована волосами

    Если вы заметили, что в машинке для стрижки волос Philips остается много волос, ознакомьтесь с информацией ниже, чтобы узнать возможные причины и решения.

    Используется неподходящая насадка

    Машинка для стрижки волос Philips поставляется с двумя насадками: одной для стрижки волос на голове, а второй — для бороды.

    Не используйте съемный гребень для бороды для стрижки волос на голове, поскольку он не предназначен для такой длины. В противном случае волосы будут застревать в приборе.

    Насадки для машинки для стрижки волос Philips

    Используется неподходящая настройка длины

    Перед стрижкой или подравниванием волос очень важно задать на машинке правильную настройку длины.

    Для длинных волос задайте большую длину.

    Прибор загрязнен

    Машинку для стрижки волос Philips необходимо регулярно очищать.

    Для тщательной очистки рекомендуется снять с машинки насадки. Насадки можно промыть под краном.

    Очистите внутреннюю часть машинки с помощью щеточки, поставляемой в комплекте.

    Не заливайте воду внутрь корпуса машинки для стрижки волос — это может привести к повреждению прибора.

    Очистка машинки для стрижки волос Philips

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    Устройство (3)

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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