  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    QP6530/15 OneBlade Pro Лицо
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    OneBlade Pro Лицо

    QP6530/15

    Как брить волосы на теле с помощью Philips OneBlade?

    Если вы хотите получить информацию об использовании Philips OneBlade для бритья и подравнивания волос на теле, вы найдете нужную информацию в этой статье.

    Использование Philips OneBlade для ухода за телом

    С помощью Philips OneBlade можно брить и подравнивать волосы на теле, используя лезвие и насадки-триммеры для тела. Эти насадки идут в комплекте со всеми моделями OneBlade Face & Body.

    Если вы используете модель OneBlade Face, вы также можете приобрести комплект Face & Body отдельно на нашем веб-сайте. Комплект для тела совместим со всеми моделями OneBlade, включая OneBlade Pro.

    Philips-OneBlade-body-kit

    Использование чувствительной защитной насадки

    Чувствительная защитная насадка обеспечивает более гладкое бритье, в то же время защищая кожу от порезов и ссадин. Всегда используйте защитную насадку при бритье чувствительных участков кожи, таких как область подмышек.

    Инструкции по использованию защитной насадки с OneBlade приведены ниже. 
    1. Установите чувствительную защитную насадку поверх лезвия прибора и несильно надавите на нее до щелчка.
    2. Брейтесь с установленной защитной насадкой, при необходимости растягивая кожу пальцами, чтобы обеспечить гладкое бритье с OneBlade при минимальном риске образования порезов и ссадин.
    3. После бритья снимите защитную насадку с прибора и очистите как насадку, так и OneBlade.
    Philips-OneBlade-skin-guard

    Использование гребня для тела

    Благодаря длине 5 мм гребень для тела позволяет подравнивать волосы на теле с помощью OneBlade. Для гигиеничности не рекомендуем использовать один и тот же гребень для лица и тела.

    Чтобы воспользоваться гребнем для тела с OneBlade:
    1. Установите гребень для тела поверх лезвия прибора и несильно надавите на нее до щелчка.
    2. Брейтесь с установленным гребнем для тела, сбривая волосы против направления их роста для оптимального результата. 
    3. После бритья снимите защитную насадку с прибора и очистите как насадку, так и OneBlade.
    Philips-OneBlade-body-comb

    Использование Philips OneBlade в интимных зонах

    Длина 0,1 мм позволяет использовать триммер для гладкого бритья интимных зон. Для гигиеничности рекомендуем использовать гребень для триммера только для интимных зон.
    1. Чтобы сбрить волосы в интимных зонах с помощью Philips OneBlade, всегда устанавливайте гребень для триммера или защиту для кожи (при наличии) перед использованием.
    2. Займите положение, которое позволит с комфортом сбривать волосы в интимных зонах с помощью прибора, например сядьте или поставьте одну ногу на край ванны или стул.
    3. Свободной рукой растяните небольшой участок кожи двумя пальцами, чтобы обеспечить нужное положение волосков. Брейте только натянутую кожу.
    4. Медленно перемещайте прибор против направления роста волос, немного надавливая на него. По мере перемещения прибора проверяйте, чтобы кожа всегда была натянута.
    • Предупреждение для мужчин: При бритье мошонки натягивайте кожу таким образом, чтобы лезвие не касалось выступающих участков кожи.
    • Предупреждение для женщин: При бритье внутри внешних половых губ убедитесь, что они растянуты таким образом, чтобы лезвие не касалось малых половых губ. Защищайте малые половые губы свободной рукой.

    Поиск и устранение неисправностей

    Высокое качество (1)
    Устройство (2)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips