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Как брить волосы на теле с помощью Philips OneBlade?
Использование Philips OneBlade для ухода за телом
С помощью Philips OneBlade можно брить и подравнивать волосы на теле, используя лезвие и насадки-триммеры для тела. Эти насадки идут в комплекте со всеми моделями OneBlade Face & Body.
Если вы используете модель OneBlade Face, вы также можете приобрести комплект Face & Body отдельно на нашем веб-сайте. Комплект для тела совместим со всеми моделями OneBlade, включая OneBlade Pro.
Использование чувствительной защитной насадки
Инструкции по использованию защитной насадки с OneBlade приведены ниже.
- Установите чувствительную защитную насадку поверх лезвия прибора и несильно надавите на нее до щелчка.
- Брейтесь с установленной защитной насадкой, при необходимости растягивая кожу пальцами, чтобы обеспечить гладкое бритье с OneBlade при минимальном риске образования порезов и ссадин.
- После бритья снимите защитную насадку с прибора и очистите как насадку, так и OneBlade.
Использование гребня для тела
Чтобы воспользоваться гребнем для тела с OneBlade:
- Установите гребень для тела поверх лезвия прибора и несильно надавите на нее до щелчка.
- Брейтесь с установленным гребнем для тела, сбривая волосы против направления их роста для оптимального результата.
- После бритья снимите защитную насадку с прибора и очистите как насадку, так и OneBlade.
Использование Philips OneBlade в интимных зонах
- Чтобы сбрить волосы в интимных зонах с помощью Philips OneBlade, всегда устанавливайте гребень для триммера или защиту для кожи (при наличии) перед использованием.
- Займите положение, которое позволит с комфортом сбривать волосы в интимных зонах с помощью прибора, например сядьте или поставьте одну ногу на край ванны или стул.
- Свободной рукой растяните небольшой участок кожи двумя пальцами, чтобы обеспечить нужное положение волосков. Брейте только натянутую кожу.
- Медленно перемещайте прибор против направления роста волос, немного надавливая на него. По мере перемещения прибора проверяйте, чтобы кожа всегда была натянута.
- Предупреждение для мужчин: При бритье мошонки натягивайте кожу таким образом, чтобы лезвие не касалось выступающих участков кожи.
- Предупреждение для женщин: При бритье внутри внешних половых губ убедитесь, что они растянуты таким образом, чтобы лезвие не касалось малых половых губ. Защищайте малые половые губы свободной рукой.