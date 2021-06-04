Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает
Стайлер подключен к розетке электросети
Отключите устройство Philips от электросети и попробуйте включить его.
Стайлер загрязнен
Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.
Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.
Моющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.
Немоющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.
Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла.
Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.
Стайлер не смазан
Слишком низкий заряд аккумулятора стайлера
Примечание. Время зарядки и работы аккумулятора зависит от модели стайлера. Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации.
Если вы используете прибор, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Используйте только одноразовые элементы питания, указанные в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания и не устанавливайте элементы питания разных типов.
Если эти решения не помогли, и стайлер по-прежнему не работает, обратитесь к нам за помощью.