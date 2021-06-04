  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    NT3650/16 Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

    NT3650/16

    Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает

    Если стайлер/машинка для стрижки волос Philips не включается или не работает должным образом, ниже представлены возможные причины и рекомендации по устранению неполадки.

    Стайлер подключен к розетке электросети

    Использовать электрическое устройство рядом с водой может быть опасно. Из соображений безопасности водонепроницаемые или влагозащищенные стайлеры Philips работают только в беспроводном режиме.
    Отключите устройство Philips от электросети и попробуйте включить его.
    Использование стайлера Philips в беспроводном режиме

    Стайлер загрязнен

    Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.

    Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой. 

    Моющиеся стайлеры
    На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
    Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.

    Немоющиеся стайлеры
    На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.

    Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
    Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла. 
    Посмотрите видеоинструкцию ниже,     чтобы узнать больше об очистке таких приборов. 

    Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации. 
     

    Play Pause

    Стайлер не смазан

    Рекомендуется регулярно смазывать стайлер. Вы можете нанести несколько капель масла на зубцы режущего блока стайлера. Вы можете использовать масло из комплекта поставки прибора или любое другое масло для швейных машин.
    Смазка стайлера Philips

    Слишком низкий заряд аккумулятора стайлера

    Возможно, дело в том, что аккумулятор стайлера Philips разрядился. Рекомендуется полностью зарядить стайлер, а затем снова попробовать включить его.
    Примечание. Время зарядки и работы аккумулятора зависит от модели стайлера. Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации.
    Если вы используете прибор, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Используйте только одноразовые элементы питания, указанные в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания и не устанавливайте элементы питания разных типов.

    Если эти решения не помогли, и стайлер по-прежнему не работает, обратитесь к нам за помощью.
    Другие похожие проблемы

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips