Если в приложении Philips NutriU произошел сбой, мы поможем устранить проблему. Узнайте ниже, как решить проблему самостоятельно.
Приложение Philips NutriU закрылось со сбоем
Установлена устаревшая версия
Если у вас установлено приложение NutriU устаревшей версии, оно может работать некорректно.
Загрузите и установите новейшую версию приложения.
Непредвиденная ошибка
Если сбой произошел в приложении NutriU новейшей версии, это значит, что в приложении возникла неожиданная ошибка. Чтобы устранить неисправность, перезапустите телефон.
Если после перезапуска телефона проблема не решилась, рекомендуем удалить приложение и установить его снова.