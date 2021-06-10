Если сбой произошел в приложении NutriU новейшей версии, это значит, что в приложении возникла неожиданная ошибка. Чтобы устранить неисправность, перезапустите телефон.

Если после перезапуска телефона проблема не решилась, рекомендуем удалить приложение и установить его снова.