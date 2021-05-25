Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается

Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается? Следуйте рекомендациям ниже, чтобы найти причину проблемы с зарядкой и устранить ее самостоятельно.

Используется неоригинальное зарядное устройство



Зубные щетки серии DiamondClean совместимы с разными стаканами для зарядки. Несмотря на то, что зарядные устройства выглядят одинаково, они могут быть несовместимы. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее зарядное устройство со своей зубной щеткой Sonicare.

Название ручки DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Код на нижней части ручки HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Код на нижней части зарядного устройства HX9100 Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Тип: CBA5001, CBA4001 Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки, может быть несовместимо с другой зубной щеткой Philips Sonicare.Зубные щетки серии DiamondClean совместимы с разными стаканами для зарядки. Несмотря на то, что зарядные устройства выглядят одинаково, они могут быть несовместимы. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее зарядное устройство со своей зубной щеткой Sonicare.

Зубная щетка не полностью заряжена Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство. Если индикатор состояния батареи мигает, либо вы слышите звуковой сигнал, ваша зубная щетка заряжается. Для полной зарядки заряжайте зубную щетку Philips Sonicare в течение 24 часов.



Если в какой-то момент зарядки аккумулятора мигание прекращается, это нормально.



Примечание. Модель DailyClean 1100 и модели HX34.. не оснащены световым индикатором заряда аккумулятора. Эти зубные щетки издают двойной звуковой сигнал после установки в зарядное устройство; это указывает на зарядку аккумулятора.

Розетка не работает Подключите к этой же розетке другой прибор. Если прибор не работает, проблема может заключаться в розетке. Попробуйте использовать для зарядки зубной щетки Philips Sonicare другую розетку. Если вы используете розетку GFCI, возможно, вам потребуется выполнить ее сброс.

Помехи На работу зарядного устройства могут влиять металлические поверхности или другие зарядные устройства. Убедитесь, что зарядное устройство не расположено на металлической поверхности или возле других зарядных устройств. Переместите зарядное устройство и повторите попытку.





Зубная щетка неверно расположена в зарядном стакане или панели для зарядки Если ваша зубная щетка поставляется со стаканом для зарядки или беспроводной панелью для зарядки, убедитесь, что низ зубной щетки касается центра стакана для зарядки или панели для зарядки.