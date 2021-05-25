Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается
Используется неоригинальное зарядное устройство
Зубные щетки серии DiamondClean совместимы с разными стаканами для зарядки. Несмотря на то, что зарядные устройства выглядят одинаково, они могут быть несовместимы. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее зарядное устройство со своей зубной щеткой Sonicare.
|Название ручки
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Код на нижней части ручки
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Код на нижней части зарядного устройства
|HX9100
|Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Тип: CBA5001, CBA4001
Зубная щетка не полностью заряжена
Если в какой-то момент зарядки аккумулятора мигание прекращается, это нормально.
Примечание. Модель DailyClean 1100 и модели HX34.. не оснащены световым индикатором заряда аккумулятора. Эти зубные щетки издают двойной звуковой сигнал после установки в зарядное устройство; это указывает на зарядку аккумулятора.
Розетка не работает
Помехи
Зубная щетка неверно расположена в зарядном стакане или панели для зарядки
Для зубных щеток, совместимых с приложением Sonicare
Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:
Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
Откройте приложение Philips Sonicare.
Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
Выберите свою зубную щетку.
Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.
Если эти действия не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.