  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    HX9914/55 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9914/55

    Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается

    Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается? Следуйте рекомендациям ниже, чтобы найти причину проблемы с зарядкой и устранить ее самостоятельно.

    Используется неоригинальное зарядное устройство

    Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки, может быть несовместимо с другой зубной щеткой Philips Sonicare. 

    Зубные щетки серии DiamondClean совместимы с разными стаканами для зарядки. Несмотря на то, что зарядные устройства выглядят одинаково, они могут быть несовместимы. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее зарядное устройство со своей зубной щеткой Sonicare.
     
    Название ручкиDiamondCleanDiamondClean SmartDiamondClean 9000
    Код на нижней части ручкиHX93, HX934, HX935, HX936, HX937HX992, HX993HX991
    Код на нижней части зарядного устройстваHX9100Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001Тип: CBA5001, CBA4001

    Зубная щетка не полностью заряжена

    Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство. Если индикатор состояния батареи мигает, либо вы слышите звуковой сигнал, ваша зубная щетка заряжается. Для полной зарядки заряжайте зубную щетку Philips Sonicare в течение 24 часов.

    Если в какой-то момент зарядки аккумулятора мигание прекращается, это нормально.

    Примечание. Модель DailyClean 1100 и модели HX34.. не оснащены световым индикатором заряда аккумулятора. Эти зубные щетки издают двойной звуковой сигнал после установки в зарядное устройство; это указывает на зарядку аккумулятора. 

    Розетка не работает

    Подключите к этой же розетке другой прибор. Если прибор не работает, проблема может заключаться в розетке. Попробуйте использовать для зарядки зубной щетки Philips Sonicare другую розетку. Если вы используете розетку GFCI, возможно, вам потребуется выполнить ее сброс.

    Помехи

    На работу зарядного устройства могут влиять металлические поверхности или другие зарядные устройства. Убедитесь, что зарядное устройство не расположено на металлической поверхности или возле других зарядных устройств. Переместите зарядное устройство и повторите попытку.

     

    Зубная щетка неверно расположена в зарядном стакане или панели для зарядки

    Если ваша зубная щетка поставляется со стаканом для зарядки или беспроводной панелью для зарядки, убедитесь, что низ зубной щетки касается центра стакана для зарядки или панели для зарядки.

    Для зубных щеток, совместимых с приложением Sonicare

    Обновления ПО вашей зубной щетки происходит при подключении к приложению. Это происходит посредством обновления встроенного ПО. Некоторые из этих обновлений повышают эффективность зарядки.

    Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:

    Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
    Откройте приложение Philips Sonicare.
    Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
    Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
    Выберите свою зубную щетку.
    Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
    В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.

    Если эти действия не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи. 

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9914/55 , HX9914/54 , HX6888/98 , HX6483/53 , HX9944/13 , HX6850/34 , HX6877/34 , HX6848/98 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX6859/68 , HX6481/50 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6850/57 , HX6803/04 , HX6830/44 , HX6836/24 , HX3212/03 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/07 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9334/41 , HX9332/04 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX8923/34 , HX8911/01 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6857/35 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/47 , HX6848/92 , HX6830/35 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6311/07 , HX6322/04 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9394/40 , HX8911/02 , HX6731/02 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Поиск и устранение неисправностей

    Шум (1)
    Устройство (1)
    Приложения (1)
    Вибрация (1)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips