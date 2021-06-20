Тостер более равномерно поджаривает хлеб в нарезке. Тостер также неравномерно поджаривает ломтики хлеба с подсохшей поверхностью.

Если у вас нет хлеба в нарезке, буханку можно нарезать самостоятельно с помощью подходящего ножа так, чтобы поверхность кусочков была ровной.