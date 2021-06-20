  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    HD2515/00 Daily Collection Тостер
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    Daily Collection Тостер

    HD2515/00

    Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб

    Ниже представлены причины, по которым тостер Philips поджаривает хлеб неравномерно.

    Один ломтик хлеба

    При обжаривании только одного ломтика хлеба его стороны могут немного отличаться друг от друга. Не беспокойтесь, это не является неполадкой (тостер работает исправно).

    Разная толщина хлеба

    Поглощение тепла может незначительно различаться из-за толщины хлеба.

    Неровный ломтик хлеба

    Тостер также неравномерно поджаривает неровные ломтики хлеба.

    Чтобы сохранить первоначальную форму хлеба, во время хранения не кладите на хлеб различные предметы.

    Подсохшая поверхность ломтика хлеба

    Тостер более равномерно поджаривает хлеб в нарезке. Тостер также неравномерно поджаривает ломтики хлеба с подсохшей поверхностью.

    Если у вас нет хлеба в нарезке, буханку можно нарезать самостоятельно с помощью подходящего ножа так, чтобы поверхность кусочков была ровной.

    Поиск и устранение неисправностей

    Устройство (2)
    Подача (2)
    Другие неисправности (2)
    Обоняние (1)
    Первое использование и установка / загрузка (1)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips