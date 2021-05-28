Капучинатор LatteGo использует пар под высоким давлением для взбивания молочной пены. Благодаря простой конструкции его легко очищать. Во время работы LatteGo уровень шума может быть выше, чем обычно. Это нормальное явление.

Если вам кажется, что устройство работает слишком громко или со временем стало работать громче, обратитесь к нам для получения помощи.