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    EP1222/00 Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1222/00

    Мой капучинатор Philips LatteGo громко шумит

    Капучинатор Philips LatteGo может работать громче, чем другие капучинаторы. Узнайте, почему.

    Открытая конструкция с удобной очисткой

    Капучинатор LatteGo использует пар под высоким давлением для взбивания молочной пены. Благодаря простой конструкции его легко очищать. Во время работы LatteGo уровень шума может быть выше, чем обычно. Это нормальное явление.

    Если вам кажется, что устройство работает слишком громко или со временем стало работать громче, обратитесь к нам для получения помощи.

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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