Зубная щетка Philips Sonicare не включается
зубная щетка не заряжается
Во время зарядки убедитесь, что используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядные устройства не являются взаимозаменяемыми. Если вы используете зубную щетку DiamondClean, см. таблицу ниже, чтобы убедиться в использовании совместимого зарядного устройства.
|Название ручки
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Код на нижней части ручки
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Код на нижней части зарядного устройства
|HX9100
|Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Тип: CBA5001, CBA4001
Также убедитесь, что вы подключили зубную щетку к розетке электросети для зарядки.
Время зарядки может различаться в зависимости от модели зубной щетки. Больше информации о зарядке см. в инструкции по эксплуатации.
Залипла кнопка питания
Проверьте наличие обновлений встроенного ПО для зубной щетки Smart
Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:
Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
Откройте приложение Philips Sonicare.
Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
Выберите свою зубную щетку.
Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.
Если вы выполнили все рекомендации, но зубная щетка все равно не включается, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.