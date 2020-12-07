  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    HX9914/55 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9914/55

    Зубная щетка Philips Sonicare не включается

    Зубная щетка Philips Sonicare не включается? Если при нажатии кнопки питания щетка не вибрирует, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями и решить проблему самостоятельно.

    зубная щетка не заряжается

    Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство. Вы видите мигающий световой индикатор состояния аккумулятора или слышите звуковой сигнал? Если да, то зубную щетку необходимо заменить. 
    Во время зарядки убедитесь, что используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядные устройства не являются взаимозаменяемыми. Если вы используете зубную щетку DiamondClean, см. таблицу ниже, чтобы убедиться в использовании совместимого зарядного устройства. 
    Название ручкиDiamondCleanDiamondClean SmartDiamondClean 9000
    Код на нижней части ручкиHX93, HX934, HX935, HX936, HX937HX992, HX993HX991
    Код на нижней части зарядного устройстваHX9100Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001Тип: CBA5001, CBA4001

    Также убедитесь, что вы подключили зубную щетку к розетке электросети для зарядки. 
    Время зарядки может различаться в зависимости от модели зубной щетки. Больше информации о зарядке см. в инструкции по эксплуатации.

    Залипла кнопка питания

    В небольшом зазоре возле кнопки питания могут скапливаться остатки зубной пасты. Это может стать причиной невозможности использования кнопки питания. Очистите кнопку питания и область вокруг нее влажной тканью.  Мы рекомендуем снимать чистящую головку после каждого использования, после чего промывать ее и ручку проточной водой, чтобы удалить остатки пасты.
     

    Проверьте наличие обновлений встроенного ПО для зубной щетки Smart

    Если вы используете зубную щетку Smart, обратите внимание, что при подключении к приложению она получает новые версии ПО. Это происходит посредством обновления встроенного ПО. Некоторые из этих обновлений повышают эффективность зарядки.

    Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:

    Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
    Откройте приложение Philips Sonicare.
    Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
    Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
    Выберите свою зубную щетку.
    Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
    В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.

    Если вы выполнили все рекомендации, но зубная щетка все равно не включается, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9914/55 , HX9914/54 , HX6850/34 , HX6877/34 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX6859/68 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6850/57 , HX6803/04 , HX6830/44 , HX6836/24 , HX3212/03 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/07 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9334/41 , HX9332/04 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX8923/34 , HX8911/01 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6857/35 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/47 , HX6848/92 , HX6830/35 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6311/07 , HX6322/04 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9394/40 , HX8911/02 , HX6731/02 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Поиск и устранение неисправностей

    Шум (1)
    Alimentare/Încărcare/Durata de viaţă a bateriei (1)
    Приложения (1)
    Вибрация (1)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips