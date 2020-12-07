Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство. Вы видите мигающий световой индикатор состояния аккумулятора или слышите звуковой сигнал? Если да, то зубную щетку необходимо заменить.

Во время зарядки убедитесь, что используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядные устройства не являются взаимозаменяемыми. Если вы используете зубную щетку DiamondClean, см. таблицу ниже, чтобы убедиться в использовании совместимого зарядного устройства.

Название ручки DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Код на нижней части ручки HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Код на нижней части зарядного устройства HX9100 Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Тип: CBA5001, CBA4001

Также убедитесь, что вы подключили зубную щетку к розетке электросети для зарядки.

Время зарядки может различаться в зависимости от модели зубной щетки. Больше информации о зарядке см. в инструкции по эксплуатации.