Если приложение имеет доступ к камере, но вы все еще не можете сделать фотографию для рецепта Philips NutriU, убедитесь, что камера работает должным образом при создании обычных фотографий.

Если сделать обычную фотографию не удалось, проблема заключается в камере.

Если вы можете делать обычные фотографии, а приложение имеет доступ к камере, обратитесь к нам за помощью. Чтобы помочь вам, нам потребуется номер версии ОС вашего телефона (iOS, Android) и модель вашего устройства.