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    HD9721/10 Viva Collection Мультипечь
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Viva Collection Мультипечь

    HD9721/10

    Не могу сделать или выбрать фото для рецепта NutriU

    Если вам не удается сделать фотографию или выбрать изображение из галереи для рецепта в приложении Philips NutriU, мы рады помочь вам. Следуйте советам и рекомендациям ниже.

    Приложению не открыт доступ к камере

    Убедитесь, что приложение имеет доступ к камере.

    Проверить это можно в настройках устройства (обычно в разделе “Конфиденциальность” и подразделе “Камера” либо напрямую в меню управления приложениями).

    Проблема с работой камеры

    Если приложение имеет доступ к камере, но вы все еще не можете сделать фотографию для рецепта Philips NutriU, убедитесь, что камера работает должным образом при создании обычных фотографий.

    Если сделать обычную фотографию не удалось, проблема заключается в камере.

    Если вы можете делать обычные фотографии, а приложение имеет доступ к камере, обратитесь к нам за помощью. Чтобы помочь вам, нам потребуется номер версии ОС вашего телефона (iOS, Android) и модель вашего устройства.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
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