Series 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
EP2224/40
Кофемашина Philips/Saeco плохо вспенивает молоко
Если качество молочной пены из кофемашины Philips/Saeco не соответствует вашим ожиданиям, следуйте этим советам для самостоятельного решения проблемы.
Температура молока
Качество вспенивания молока может зависеть от его температуры. Рекомендуем всегда использовать холодное молоко из холодильника, чтобы получать самую лучшую молочную пену.
Количество молока
Во избежание попадания воздуха и получения качественной молочной пены необходимо использовать достаточное количество молока. Чтобы улучшить качество пены, попробуйте увеличить количество молока.
Тип молока
Количество молочной пены и ее качество зависит от типа молока. Рекомендуется использовать молоко одного из следующих типов:
Полуобезжиренное коровье молоко
Цельное коровье молоко
Безлактозное молоко
Система подачи молока загрязнена
Всегда проверяйте чистоту всех компонентов перед использованием системы подачи молока. Очищайте компоненты в соответствии с информацией в статье "Очистка и обслуживание кофемашины Philips/Saeco" или см. инструкцию по эксплуатации.
Всегда обращайте особое внимание при очистке контура подачи молока в кофемашине. Старайтесь предотвратить засыхание в нем молока, поскольку засохшее молоко сложнее удалить.
Примечание. В посудомоечной машине можно мыть только систему подачи молока LatteGo. Другие системы подачи, такие как кувшины для молока, нельзя мыть в посудомоечной машине.
Если вы уже пробовали следовать рекомендациям по очистке, а кофемашина все равно не работает, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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