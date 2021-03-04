Всегда проверяйте чистоту всех компонентов перед использованием системы подачи молока. Очищайте компоненты в соответствии с информацией в статье "Очистка и обслуживание кофемашины Philips/Saeco" или см. инструкцию по эксплуатации.



Всегда обращайте особое внимание при очистке контура подачи молока в кофемашине. Старайтесь предотвратить засыхание в нем молока, поскольку засохшее молоко сложнее удалить.



Примечание. В посудомоечной машине можно мыть только систему подачи молока LatteGo. Другие системы подачи, такие как кувшины для молока, нельзя мыть в посудомоечной машине.



Если вы уже пробовали следовать рекомендациям по очистке, а кофемашина все равно не работает, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.