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    HC7650/15 Hairclipper series 7000 Моющаяся машинка для стрижки волос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Hairclipper series 7000 Моющаяся машинка для стрижки волос

    HC7650/15

    Аккумулятор стайлера/машинки Philips быстро разряжается

    Если аккумулятор стайлера/машинки для стрижки волос Philips держит заряд меньше времени, чем ожидается, следуйте нашим рекомендациям для устранения проблемы.

    Триммер был не полностью заряжен

    Перед первым использованием триммера Philips убедитесь, что вы полностью его зарядили. Среднее время зарядки устройств с никель-металл-гидридными аккумуляторами составляет 1 час; первый раз их рекомендуется заряжать в течение 3 часов. В зависимости от модели триммера на нем может находиться индикатор зарядки. Когда этот индикатор показывает, что заряд аккумулятора исчерпан, зарядите триммер.

    Если на вашем триммере нет индикатора состояния аккумулятора, необходимо заряжать устройство, когда оно начинает работать медленнее обычного или в случае, если вас не удовлетворяет скорость стрижки волос. Полного заряда аккумулятора триммера хватает на несколько использований стайлера.

    Примечание. Процедура зарядки может различаться в зависимости от модели триммера. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заряжать вашу модель устройства.

    У вас густые волосы

    Если у вас очень густые или длинные волосы на голове/бороде, вашему триммеру Philips потребуется больше усилий для их стрижки. В этом случае заряда аккумулятора хватит на меньшее количество использований.

    Если вы не уверены, что оставшегося заряда аккумулятора хватит на полный сеанс стрижки, полностью зарядите триммер перед использованием.

    Грязь на режущем блоке триммера

    Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.

    Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой. 

    Моющиеся стайлеры
    На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
    Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.

    Немоющиеся стайлеры
    На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.

    Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
    Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла. 
    Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов. 

    Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации. 
    Очистка режущего блока триммера Philips
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    Стайлер не смазан

    Рекомендуется смазывать стайлер каждые 6 недель. Вы можете нанести несколько капель масла на зубцы режущего блока стайлера. Вы можете использовать масло из комплекта поставки прибора или любое другое масло для швейных машин. 

    Поиск и устранение неисправностей

    Устройство (2)

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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