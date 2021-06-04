Аккумулятор стайлера/машинки Philips быстро разряжается
Триммер был не полностью заряжен
Если на вашем триммере нет индикатора состояния аккумулятора, необходимо заряжать устройство, когда оно начинает работать медленнее обычного или в случае, если вас не удовлетворяет скорость стрижки волос. Полного заряда аккумулятора триммера хватает на несколько использований стайлера.
Примечание. Процедура зарядки может различаться в зависимости от модели триммера. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заряжать вашу модель устройства.
У вас густые волосы
Если вы не уверены, что оставшегося заряда аккумулятора хватит на полный сеанс стрижки, полностью зарядите триммер перед использованием.
Грязь на режущем блоке триммера
Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.
Моющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.
Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.
Немоющиеся стайлеры
На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.
Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками
Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла.
Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.
Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.