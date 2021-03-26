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    QP6530/15 OneBlade Pro Лицо
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    OneBlade Pro Лицо

    QP6530/15

    Зарядное устройство не подходит к Philips OneBlade

    Если у вас возникли проблемы с подключением зарядного устройства к Philips OneBlade, попробуйте следовать нашим рекомендациям, чтобы решить проблему.

    Несовместимое зарядное устройство

    Очень важно использовать с OneBlade зарядное устройство подходящей модели. Мы рекомендуем использовать с Philips OneBlade только оригинальное зарядное устройство, которое поставлялось с устройством. Его форма совпадает с формой слота для зарядки OneBlade, а также оно обеспечивает нужное напряжение при зарядке.

    Использование с OneBlade других зарядных устройств может повредить его. Всегда проверяйте форму зарядного устройства и используйте с OneBlade только рекомендованное зарядное устройство.

    Если вам требуется новое зарядное устройство для OneBlade, вы можете найти его в нашем интернет-магазине. В случае если вы не знаете, какое зарядное устройство совместимо с вашей моделью OneBlade, свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем вам.

    Philips OneBlade charger

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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