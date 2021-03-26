При установке насадки-триммера на Philips OneBlade убедитесь, что вы слышите щелчок. Это означает, что насадка надежно закреплена и готова к использованию. При попытке использовать OneBlade при неправильно установленной насадке-триммере она может выпасть во время использования и вызвать неудобство.