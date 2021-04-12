Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max всасывает недостаточно мощно
Засорен фильтр
Для оптимальной очистки фильтра выполните следующие действия:
1. Снимите с прибора пылесборник.
2. Извлеките фильтр из-под пылесборника.
Примечание. Этот фильтр состоит из обычного фильтра и губчатого фильтра. Обычный фильтр нельзя мыть. Губчатый фильтр можно мыть водой.
3. Отделите губчатый фильтр от обычного фильтра.
4. Промойте губчатый фильтр водой и дайте ему высохнуть.
Примечание. Перед установкой в прибор губчатый фильтр должен полностью высохнуть.
5. Очистите обычный фильтр, постучав по нему.
6. Соедините обычный фильтр с губчатым и поместите их обратно в пылесборник.
Роликовая щетка заблокирована
Для устранения этой проблемы следуйте рекомендациям по очистке щетки пылесоса, представленным ниже:
1. Выключите прибор.
2. Переверните насадку.
3. Извлеките роликовую щетку, изменив положение специального переключателя (см. изображение 2 ниже).
4. При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки (см. изображение 3 ниже).
5. Вставьте роликовую щетку обратно в насадку (см. изображение 4 ниже).
Пылесборник заполнен
Для оптимальной работы прибора выполните следующие действия:
1. Отключите прибор и извлеките из него пылесборник.
2. Откройте пылесборник.
3. Очистите пылесборник, выбросив его содержимое в мусорную корзину.
4. Очистите внутреннюю часть пылесборника влажной тканью.
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