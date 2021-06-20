Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно
Засорен фильтр
Для устранения этой проблемы следуйте рекомендациям по очистке щетки беспроводного пылесоса, представленным ниже:
1. Отключите прибор и извлеките фильтр, нажав на кнопку извлечения фильтра.
2. Извлеките губчатый фильтр.
3. Очистите губчатый фильтр проточной водой.
4. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов, а затем установите его обратно в прибор.
Роликовая щетка заблокирована
1. Выключите прибор.
2. Откройте крышку насадки и извлеките щетку.
3. При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг вращающейся щетки.
4. Установите роликовую щетку обратно в насадку и закройте крышку.
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