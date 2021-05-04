  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    NT3650/16 Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    Nose trimmer series 3000 Для волос в носу, ушах и на бровях

    NT3650/16

    Номер модели и серийный номер на стайлере Philips

    Если вы пользуетесь триммером или машинкой для стрижки волос Philips и хотите узнать, где находится номер модели или серийный номер, см. информацию ниже.
    Номер модели зачастую необходим для регистрации продукта или поиска информации о вашей модели устройства. Серийный номер можно использовать для определения даты производства вашего продукта.
     

    Задняя панель устройства

    На некоторых стайлерах, например OneBlade, номер модели и серийный номер указаны на задней части рукоятки. Номер модели обычно состоит из 2 букв и 4 цифр, например QP2540. Серийный номер имеет формат ГГНН (год и неделя).
     
    Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

    Верхняя часть устройства

    На некоторых моделях триммеров для бороды и машинок для стрижки волос номер модели нанесен на верхнюю часть устройства; его можно найти сразу под ножами. Серийный номер обычно находится под режущим блоком. Снимите верхнюю часть стайлера и попробуйте найти внутри 4 цифры формата ГГНН, например 1823.
     
    Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

    Внутри рукоятки

    На триммерах для носа номер модели и серийный номер находятся в отсеке для аккумулятора. Снимите нижнюю часть ручки триммера, чтобы посмотреть внутрь этого отсека. Номер модели и серийный номер будут напечатаны там.
    Номер модели и серийный номер, триммер для носа Philips

    Поиск и устранение неисправностей

    Устройство (2)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips