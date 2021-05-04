Nose trimmer series 3000Для волос в носу, ушах и на бровях
NT3650/16
Номер модели и серийный номер на стайлере Philips
Если вы пользуетесь триммером или машинкой для стрижки волос Philips и хотите узнать, где находится номер модели или серийный номер, см. информацию ниже. Номер модели зачастую необходим для регистрации продукта или поиска информации о вашей модели устройства. Серийный номер можно использовать для определения даты производства вашего продукта.
Задняя панель устройства
На некоторых стайлерах, например OneBlade, номер модели и серийный номер указаны на задней части рукоятки. Номер модели обычно состоит из 2 букв и 4 цифр, например QP2540. Серийный номер имеет формат ГГНН (год и неделя).
Верхняя часть устройства
На некоторых моделях триммеров для бороды и машинок для стрижки волос номер модели нанесен на верхнюю часть устройства; его можно найти сразу под ножами. Серийный номер обычно находится под режущим блоком. Снимите верхнюю часть стайлера и попробуйте найти внутри 4 цифры формата ГГНН, например 1823.
Внутри рукоятки
На триммерах для носа номер модели и серийный номер находятся в отсеке для аккумулятора. Снимите нижнюю часть ручки триммера, чтобы посмотреть внутрь этого отсека. Номер модели и серийный номер будут напечатаны там.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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