Если вы не знаете, можно ли использовать ваш стайлер Philips в проводном режиме, прочитайте нашу статью ниже.
Водонепроницаемые и моющиеся устройства
Водонепроницаемые триммеры и машинки для стрижки волос можно использовать в душе и очищать водой. Но эти устройства работают только в беспроводном режиме. Это ограничение предназначено для защиты от несчастных случаев. Чтобы узнать, можно ли использовать вашу модель стайлера в душе, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.
Немоющиеся устройства
Некоторые стайлеры Philips не предназначены для взаимодействия с водой. Это означает, что их нельзя использовать в душе или очищать водой. Эти устройства можно использовать при подключении к электросети. Чтобы узнать, является ли ваша модель стайлера немоющейся, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.
Моющиеся устройства
Некоторые стайлеры Philips нельзя использовать в душе, но можно очищать водой. Их можно использовать при подключении к электросети. Перед очисткой этих устройств водой отключайте их от электросети На корпусе этих моющихся устройств нанесен специальный символ. Если вы все еще не уверены в возможностях вашего стайлера, обратитесь к инструкции по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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