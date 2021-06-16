Что означают символы на стайлере Philips?

Если вы не знаете, что означают индикаторы и значки на вашем стайлере Philips, прочтите нашу статью ниже.



Индикаторы зарядки На большинстве триммеров и машинок для стрижки волос Philips имеются световые индикаторы, указывающие на состояние заряда аккумулятора и необходимость зарядки. В зависимости от устройства индикаторы могут иметь разный внешний вид, как показано на изображении ниже.

На некоторых стайлерах индикация зарядки отсутствует. В таком случае индикатор должен находиться на зарядном устройстве. Этот индикатор загорается при подключении зарядного устройства к источнику питания. Для этих продуктов рассчитывайте время зарядки на основании сведений в инструкции по эксплуатации.

Дорожная блокировка Некоторые стайлеры поставляются с функцией дорожной блокировки, которая предотвращает случайно включение устройства во время поездок.

Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Некоторое время на устройстве будет мигать значок блокировки; устройство заблокировано. Если вы попытаетесь включить его при активной дорожной блокировке, замигает значок блокировки, чтобы вы вспомнили о необходимости ее отключения.

Чтобы отключить дорожную блокировку, вновь нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Значок снова будет мигать в течение некоторого времени, после чего стайлер включится.





Режим Turbo Некоторые машинки для стрижки волос и универсальные стайлеры Philips располагают режимом Turbo. Обычно он обозначен символом в форме буквы T на устройстве. Нажмите эту кнопку, если вы хотите воспользоваться устройством в режиме повышенной мощности. Этот режим может быть полезен, если вы подравниваете очень густые волосы.



Бесшумный режим На некоторых машинках для стрижки волос Philips имеется символ ребенка. Это бесшумный режим, который можно активировать для стрижки волос вашего ребенка. В этом режиме машинка издает менее громкий звук, что позволит ребенку расслабиться во время стрижки.

