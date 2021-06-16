Что означают символы на стайлере Philips?
Индикаторы зарядки
На большинстве триммеров и машинок для стрижки волос Philips имеются световые индикаторы, указывающие на состояние заряда аккумулятора и необходимость зарядки. В зависимости от устройства индикаторы могут иметь разный внешний вид, как показано на изображении ниже.
На некоторых стайлерах индикация зарядки отсутствует. В таком случае индикатор должен находиться на зарядном устройстве. Этот индикатор загорается при подключении зарядного устройства к источнику питания. Для этих продуктов рассчитывайте время зарядки на основании сведений в инструкции по эксплуатации.
Дорожная блокировка
Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Некоторое время на устройстве будет мигать значок блокировки; устройство заблокировано. Если вы попытаетесь включить его при активной дорожной блокировке, замигает значок блокировки, чтобы вы вспомнили о необходимости ее отключения.
Чтобы отключить дорожную блокировку, вновь нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Значок снова будет мигать в течение некоторого времени, после чего стайлер включится.
Режим Turbo
Бесшумный режим
Напоминание о необходимости смазки
На других моделях стайлеров могут отображаться и другие символы. Для получения подробной информации о вашей модели см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.