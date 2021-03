Одинарный/двойной электрический молокоотсос Philips Avent имеет мягкую подушечку с адаптивной формой. Подушечка имеет универсальный размер! Она адаптируется к размеру ваших сосков, совсем как ваш малыш. Она изготовлена из гибкого силикона и подходит для 99,98 %* сосков (размером до 30 мм)*. Эта уникальная подушечка обеспечивает эффективность сцеживания, бережно стимулируя сосок для быстрого потока молока.

* На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 года, ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 года, (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 год, (28 участниц, Австралия).