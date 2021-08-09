Убедитесь, что бритва отключена. Подключите маленький штекер от зарядного устройства к зарядной станции и подключите адаптер к розетке электросети. Установите бритву в зарядную станцию. После зарядки отсоедините адаптер от розетки и извлеките маленький штекер из зарядной станции.

Некоторые бритвы Philips поставляются с зарядными станциями. Узнайте, как ими пользоваться.Световые индикаторы:В нижней части зарядных станций для некоторых новых моделей находится световое кольцо. Во время зарядки бритвы это кольцо светится и быстро вращается.- Примерно через 5 минут после начала зарядки световое кольцо начинает вращаться медленнее. Это означает, что заряда аккумулятора бритвы теперь хватит на один сеанс бритья.- По мере зарядки прибора световое кольцо начинает гореть более ярким светом и вращаться медленнее.- По окончании зарядки прибора световое кольцо перестанет вращаться и будет гореть на максимальной яркости.