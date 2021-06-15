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    QP6530/15 OneBlade Pro Лицо
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    OneBlade Pro Лицо

    QP6530/15

    Как брить волосы на лице с помощью Philips OneBlade?

    И Philips OneBlade, и OneBlade Pro можно использовать для создания аккуратного контура вашей бороды и усов, что придаст вам опрятный вид и сделает ваше лицо гладко выбритым.

    Бритье с Philips OneBlade или OneBlade Pro

    Ниже вы найдете пошаговые инструкции по технике бритья с использованием Philips OneBlade или OneBlade Pro. Перед началом бритья убедитесь, что вы сняли с прибора гребни и защитные насадки.
    1. Включите прибор.
    2. Аккуратно, но ровно поднесите плоскую поверхность лезвия к коже.
    3. Для достижения наилучших результатов делайте длинные, плавные движения с помощью прибора против направления роста волос. Обратите внимание, что не все волосы растут в одном направлении, поэтому вам, возможно, придется делать движения в нескольких направлениях, чтобы сбрить их все.
    4. Чтобы лицо было полностью выбрито, убедитесь, что вы бреете и лицо и шею, а также сбриваете все волосы, которые растут за линией подбородка (для проверки поворачивайте голову из стороны в сторону перед зеркалом).
    5. После каждого использования очищайте OneBlade под струей теплой воды, затем давайте ему высохнуть.

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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