Как брить волосы на лице с помощью Philips OneBlade?
И Philips OneBlade, и OneBlade Pro можно использовать для создания аккуратного контура вашей бороды и усов, что придаст вам опрятный вид и сделает ваше лицо гладко выбритым.
Бритье с Philips OneBlade или OneBlade Pro
Ниже вы найдете пошаговые инструкции по технике бритья с использованием Philips OneBlade или OneBlade Pro. Перед началом бритья убедитесь, что вы сняли с прибора гребни и защитные насадки.
Включите прибор.
Аккуратно, но ровно поднесите плоскую поверхность лезвия к коже.
Для достижения наилучших результатов делайте длинные, плавные движения с помощью прибора против направления роста волос. Обратите внимание, что не все волосы растут в одном направлении, поэтому вам, возможно, придется делать движения в нескольких направлениях, чтобы сбрить их все.
Чтобы лицо было полностью выбрито, убедитесь, что вы бреете и лицо и шею, а также сбриваете все волосы, которые растут за линией подбородка (для проверки поворачивайте голову из стороны в сторону перед зеркалом).
После каждого использования очищайте OneBlade под струей теплой воды, затем давайте ему высохнуть.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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