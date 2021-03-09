Сборка ручного молокоотсоса Philips Avent
Примечание. Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию деталей молокоотсоса, которые контактировали с молоком
Инструкции по сборке ручного молокоотсоса Philips Avent
2. Вращая корпус молокоотсоса по часовой стрелке, прикрутите его к бутылочке до упора (рис. 2).
3. Вставьте стержень в силиконовую диафрагму. Убедитесь, что стержень задвинут до самого конца (рис. 3).
4. Вставьте силиконовую диафрагму в корпус молокоотсоса с верхней стороны. Диафрагма должна плотно прилегать по всему краю; нажмите на нее для обеспечения полной герметичности (рис. 4).
5. Закрепите ручку на диафрагме со стержнем, соединив отверстие ручки с концом стержня. Нажмите на ручку так, чтобы она закрепилась на корпусе молокоотсоса со щелчком (рис. 5).
6. Поместите подушечку на корпус молокоотсоса и убедитесь, что обод закрывает корпус прибора. Задвиньте внутреннюю часть подушечки в воронку до отметки, указанной стрелкой, и убедитесь, что края подушечки герметично расположены вокруг корпуса молокоотсоса (рис. 6).