Примечание . Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию деталей молокоотсоса, которые контактировали с молоком

Примечание . Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию деталей молокоотсоса, которые контактировали с молоком

Если вы хотите узнать, как выполнять сборку ручного молокоотсоса Philips Avent, ознакомьтесь с инструкциями ниже:

Если вы хотите узнать, как выполнять сборку ручного молокоотсоса Philips Avent, ознакомьтесь с инструкциями ниже:

Если вы хотите узнать, как выполнять сборку ручного молокоотсоса Philips Avent, ознакомьтесь с инструкциями ниже: Примечание . Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию деталей молокоотсоса, которые контактировали с молоком

Инструкции по сборке ручного молокоотсоса Philips Avent