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    SCF430/16 Philips Avent Ручной молокоотсос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/16

    Сборка ручного молокоотсоса Philips Avent

    Если вы хотите узнать, как выполнять сборку ручного молокоотсоса Philips Avent, ознакомьтесь с инструкциями ниже:

    Примечание. Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию деталей молокоотсоса, которые контактировали с молоком
     

    Инструкции по сборке ручного молокоотсоса Philips Avent

    1. Вставьте белый клапан в корпус молокоотсоса снизу. Задвиньте клапан максимально далеко (рис. 1).
    2. Вращая корпус молокоотсоса по часовой стрелке, прикрутите его к бутылочке до упора (рис. 2).
    3. Вставьте стержень в силиконовую диафрагму. Убедитесь, что стержень задвинут до самого конца (рис. 3).
    4. Вставьте силиконовую диафрагму в корпус молокоотсоса с верхней стороны. Диафрагма должна плотно прилегать по всему краю; нажмите на нее для обеспечения полной герметичности (рис. 4).
    5. Закрепите ручку на диафрагме со стержнем, соединив отверстие ручки с концом стержня. Нажмите на ручку так, чтобы она закрепилась на корпусе молокоотсоса со щелчком (рис. 5).
    6. Поместите подушечку на корпус молокоотсоса и убедитесь, что обод закрывает корпус прибора. Задвиньте внутреннюю часть подушечки в воронку до отметки, указанной стрелкой, и убедитесь, что края подушечки герметично расположены вокруг корпуса молокоотсоса (рис. 6).
     

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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