Ручной молокоотсос Avent: очистка и стерилизация
Примечание. Очистка и стерилизация особенно важны, пока малыш не достиг возраста в 3 месяца, если ребенок был недоношен или имеет ослабленную иммунную систему в связи с заболеванием или медицинским вмешательством. Для поддержания гигиеничности стерилизуйте прибор не реже раза в сутки.
Инструкции по очистке и стерилизации ручного молокоотсоса Philips Avent
Полностью разберите молокоотсос и бутылочку. Также извлеките из молокоотсоса белый клапан
Шаг 2. Очистка
Детали можно мыть вручную или в посудомоечной машине.
- Очистка вручную
- Мягкое моющее средство
- Питьевая вода
- Мягкая чистая щетка, которая используется только для очистки предметов кормления
- Чистое полотенце или подставка для сушки
- Чистая емкость, которая используется только для предметов кормления
- Поместите все детали в чистую емкость.
- Налейте туда теплую воду и добавьте немного мягкого моющего средства.
- Очистите все детали щеткой.
- Тщательно промойте все детали чистой и холодной проточной водой.
- Очистите емкость и щетку. Тщательно промывайте их и оставляйте сушиться после каждого использования. Мойте их вручную или в посудомоечной машине не реже чем раз в несколько дней.
- Оставьте все детали сохнуть на чистом полотенце или подставке для сушки в месте, защищенном от пыли и грязи. Не протирайте и не касайтесь деталей полотенцем для более быстрой сушки.
- Очистка в посудомоечной машине
- Мягкое моющее средство или капсула для посудомоечной машины
- Питьевая вода
Примечание. Пищевые красители могут привести к изменению цвета деталей.
- Расположите все детали на верхней полке посудомоечной машины.
- Положите в посудомоечную машину капсулу или жидкость для мытья посуды. Запустите стандартную программу с использованием горячей воды и сушки с нагревом (или стерилизации).
- Чистыми руками извлеките детали из посудомоечной машины. Если детали высохли не полностью, положите их на чистое полотенце и дайте полностью высохнуть перед хранением. Не протирайте и не касайтесь деталей полотенцем для более быстрой сушки.
Для стерилизации ручного молокоотсоса вам потребуется следующее:
- Кастрюля
- Питьевая вода
Внимание! Во время стерилизации кипящей водой избегайте касания бутылочкой или другими деталями боковых стенок кастрюли. Это может привести к необратимой деформации изделия, за которую компания Philips не будет нести ответственность.
- Налейте в кастрюлю достаточное количество воды, чтобы все детали оказались полностью покрыты водой. Дайте воде прокипеть в течение 5 минут. Убедитесь, что детали не прикасаются к боковым стенкам кастрюли.
- Дождитесь, пока вода остынет.
- Аккуратно извлеките детали из воды. Положите их на чистую поверхность, чистое полотенце или подставку для сушки.
- Дайте высохнуть и храните до востребования. Убедитесь, что чистые детали молокоотсоса, щетки для бутылочек и емкости для мытья высохли, прежде чем убрать их в место для хранения. Полная сушка необходима для того, чтобы избежать распространения бактерий и плесени. Храните сухие детали в чистом и защищенном от детей месте.