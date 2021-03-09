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    SCF430/16 Philips Avent Ручной молокоотсос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/16

    Ручной молокоотсос Avent: очистка и стерилизация

    Важно регулярно выполнять очистку ручного молокоотсоса Philips Avent перед первым и последующими применениями. Советы по поддержанию чистоты молокоотсоса см. ниже.

    Примечание. Очистка и стерилизация особенно важны, пока малыш не достиг возраста в 3 месяца, если ребенок был недоношен или имеет ослабленную иммунную систему в связи с заболеванием или медицинским вмешательством. Для поддержания гигиеничности стерилизуйте прибор не реже раза в сутки.
     

    Инструкции по очистке и стерилизации ручного молокоотсоса Philips Avent

    Шаг 1. Разборка
    Полностью разберите молокоотсос и бутылочку. Также извлеките из молокоотсоса белый клапан
    Шаг 2. Очистка
    Детали можно мыть вручную или в посудомоечной машине.
    • Очистка вручную
    Если вы собираетесь вручную очистить ручной молокоотсос, вам потребуется следующее:
    • Мягкое моющее средство
    • Питьевая вода
    • Мягкая чистая щетка, которая используется только для очистки предметов кормления
    • Чистое полотенце или подставка для сушки
    • Чистая емкость, которая используется только для предметов кормления
    Промойте все детали теплой проточной водой. Не кладите их в раковину.
    1. Поместите все детали в чистую емкость.
    2. Налейте туда теплую воду и добавьте немного мягкого моющего средства.
    3. Очистите все детали щеткой.
    4. Тщательно промойте все детали чистой и холодной проточной водой.
    5. Очистите емкость и щетку. Тщательно промывайте их и оставляйте сушиться после каждого использования. Мойте их вручную или в посудомоечной машине не реже чем раз в несколько дней.
    6. Оставьте все детали сохнуть на чистом полотенце или подставке для сушки в месте, защищенном от пыли и грязи. Не протирайте и не касайтесь деталей полотенцем для более быстрой сушки.
    • Очистка в посудомоечной машине
    Если вы собираетесь очистить ручной молокоотсос в посудомоечной машине, вам потребуется следующее:
    - Мягкое моющее средство или капсула для посудомоечной машины
    - Питьевая вода

    Примечание. Пищевые красители могут привести к изменению цвета деталей.
    1. Расположите все детали на верхней полке посудомоечной машины.
    2. Положите в посудомоечную машину капсулу или жидкость для мытья посуды. Запустите стандартную программу с использованием горячей воды и сушки с нагревом (или стерилизации).
    3. Чистыми руками извлеките детали из посудомоечной машины. Если детали высохли не полностью, положите их на чистое полотенце и дайте полностью высохнуть перед хранением. Не протирайте и не касайтесь деталей полотенцем для более быстрой сушки.
    Шаг 3. Стерилизация
    Для стерилизации ручного молокоотсоса вам потребуется следующее:
    - Кастрюля
    - Питьевая вода

    Внимание! Во время стерилизации кипящей водой избегайте касания бутылочкой или другими деталями боковых стенок кастрюли. Это может привести к необратимой деформации изделия, за которую компания Philips не будет нести ответственность.
    1.  Налейте в кастрюлю достаточное количество воды, чтобы все детали оказались полностью покрыты водой. Дайте воде прокипеть в течение 5 минут. Убедитесь, что детали не прикасаются к боковым стенкам кастрюли.
    2.  Дождитесь, пока вода остынет.
    3.  Аккуратно извлеките детали из воды. Положите их на чистую поверхность, чистое полотенце или подставку для сушки.
    4.  Дайте высохнуть и храните до востребования. Убедитесь, что чистые детали молокоотсоса, щетки для бутылочек и емкости для мытья высохли, прежде чем убрать их в место для хранения. Полная сушка необходима для того, чтобы избежать распространения бактерий и плесени. Храните сухие детали в чистом и защищенном от детей месте.

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/16 , SCF430/10 .

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