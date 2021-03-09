Налейте в кастрюлю достаточное количество воды, чтобы все детали оказались полностью покрыты водой. Дайте воде прокипеть в течение 5 минут. Убедитесь, что детали не прикасаются к боковым стенкам кастрюли.

Налейте в кастрюлю достаточное количество воды, чтобы все детали оказались полностью покрыты водой. Дайте воде прокипеть в течение 5 минут. Убедитесь, что детали не прикасаются к боковым стенкам кастрюли.