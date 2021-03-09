Использование ручного молокоотсоса Philips Avent
Разбирайте, очищайте и стерилизуйте все детали молокоотсоса перед первым использованием и после каждого сеанса сцеживания.
Инструкции по эксплуатации ручного молокоотсоса Philips Avent
- Тщательно помойте руки мылом и водой, а также обеспечьте чистоту груди.
- Прижмите собранный молокоотсос к груди. Сосок должен располагаться в центре, чтобы подушечка создавала вакуум.
- Аккуратно нажмите на ручку, пока не почувствуете всасывание в области груди (см. изображение ниже). Затем отпустите ручку, чтобы она вернулась в исходное положение. Быстро повторите эти действия 5–6 раз, чтобы сработал рефлекс выделения молока.
Аккуратное нажатие на ручку.
- Когда молоко начнет течь, нажимайте на ручку медленнее и отпускайте через некоторое время после нажатия. Продолжайте нажимать на нее в этом темпе, пока течет молоко. Если у вас устала рука, попробуйте взять прибор другой рукой или переместите его на другую грудь.
Молоко не течет.
- Нажимайте на ручку прибора, пока не почувствуете, что в груди не осталось молока.
- По окончании сцеживания аккуратно снимите прибор с груди и открутите бутылочку с корпуса молокоотсоса. Выполните очистку остальных деталей молокоотсоса.