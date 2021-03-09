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    SCF430/16 Philips Avent Ручной молокоотсос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/16

    Хранение молока после сцеживания молокоотсосом Avent

    Если вы не знаете, как оптимально хранить ценное грудное молоко после сцеживания, ознакомьтесь с информацией ниже.
     

    Инструкции по хранению грудного молока.

    1. Для хранения грудного молока закройте бутылочку с помощью уплотнительного диска и фиксирующего кольца.
    2. Чтобы подготовить бутылочку к кормлению, поместите соску в фиксирующее кольцо и прикрутите собранное фиксирующее кольцо к бутылке. Обеспечьте герметичность соски с помощью крышки бутылочки.
    3. Разберите и очистите все компоненты, которые контактировали с грудным молоком, сразу же после сцеживания.

    Примечание. Для безопасного использования бутылочек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации (поставляется отдельно)
    Предупреждение. Сразу после сцеживания положите молоко в холодильник или морозильную камеру и наклейте этикетку с указанием даты и времени либо храните при комнатной температуре (не выше 25 °C) не более 4 часов перед кормлением.

    Инструкции по хранению сцеженного грудного молока:
    1. Напишите дату на контейнере для хранения. Укажите имя ребенка, если вы передаете молоко в ясли.
    2. Аккуратно переверните контейнер, чтобы смешать молоко, иначе более густое грудное молоко может оказаться в верхней части контейнера. Не встряхивайте молоко. Это может привести к снижению концентрации полезных веществ в молоке.
    3. Если это возможно, после сцеживания сразу же положите молоко в холодильник. Также его можно положить в иное устройство для охлаждения или в небольших порциях (60–120 мл) заморозить для последующих сеансов кормления.
    4. Сцеженное молоко можно хранить при комнатной температуре не более 4 часов после сцеживания. Ниже вы найдете рекомендации по хранению грудного молока.

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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