Хранение молока после сцеживания молокоотсосом Avent
Инструкции по хранению грудного молока.
2. Чтобы подготовить бутылочку к кормлению, поместите соску в фиксирующее кольцо и прикрутите собранное фиксирующее кольцо к бутылке. Обеспечьте герметичность соски с помощью крышки бутылочки.
3. Разберите и очистите все компоненты, которые контактировали с грудным молоком, сразу же после сцеживания.
Примечание. Для безопасного использования бутылочек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации (поставляется отдельно)
Предупреждение. Сразу после сцеживания положите молоко в холодильник или морозильную камеру и наклейте этикетку с указанием даты и времени либо храните при комнатной температуре (не выше 25 °C) не более 4 часов перед кормлением.
Инструкции по хранению сцеженного грудного молока:
- Напишите дату на контейнере для хранения. Укажите имя ребенка, если вы передаете молоко в ясли.
- Аккуратно переверните контейнер, чтобы смешать молоко, иначе более густое грудное молоко может оказаться в верхней части контейнера. Не встряхивайте молоко. Это может привести к снижению концентрации полезных веществ в молоке.
- Если это возможно, после сцеживания сразу же положите молоко в холодильник. Также его можно положить в иное устройство для охлаждения или в небольших порциях (60–120 мл) заморозить для последующих сеансов кормления.
- Сцеженное молоко можно хранить при комнатной температуре не более 4 часов после сцеживания. Ниже вы найдете рекомендации по хранению грудного молока.