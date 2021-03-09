1. Для хранения грудного молока закройте бутылочку с помощью уплотнительного диска и фиксирующего кольца.

2. Чтобы подготовить бутылочку к кормлению, поместите соску в фиксирующее кольцо и прикрутите собранное фиксирующее кольцо к бутылке. Обеспечьте герметичность соски с помощью крышки бутылочки.

3. Разберите и очистите все компоненты, которые контактировали с грудным молоком, сразу же после сцеживания.

Примечание. Для безопасного использования бутылочек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации (поставляется отдельно)

Предупреждение. Сразу после сцеживания положите молоко в холодильник или морозильную камеру и наклейте этикетку с указанием даты и времени либо храните при комнатной температуре (не выше 25 °C) не более 4 часов перед кормлением.

Инструкции по хранению сцеженного грудного молока: