Если вас не устраивает сила всасывания молокоотсоса Philips Avent, возможно, есть простой способ это исправить. Просто следуйте нашим советам и рекомендациям.
Советы и рекомендации по снижению силы всасывания:
Убедитесь, что вы используете компоненты для выбранного типа молокоотсоса — не используйте компоненты от других молокоотсосов Philips. Даже если они выглядят схожим образом, они могут отличаться, и их использование может привести к некорректной работе молокоотсоса.
Убедитесь, что вы используете молокоотсос с мягкой подушечкой адаптивной формы. Без подушечки прибор может всасывать слишком сильно.
При первом использовании молокоотсоса сила всасывания может поначалу показаться слишком большой. Со временем вы научитесь использовать прибор оптимально.
Попробуйте при сцеживании надавливать на рукоятку не до упора. Для сцеживания не требуется сильно давить на рукоятку. Силу всасывания можно регулировать, сильнее или слабее нажимая на рукоятку — таким образом полностью контролируется работа молокоотсоса. Если проблемы с молокоотсосом сохраняются, свяжитесь со своим специалистом по лактации.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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