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    SCF430/16 Philips Avent Ручной молокоотсос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/16

    Ручной молокоотсос Avent всасывает слишком сильно

    Если вас не устраивает сила всасывания молокоотсоса Philips Avent, возможно, есть простой способ это исправить. Просто следуйте нашим советам и рекомендациям.
     

    Советы и рекомендации по снижению силы всасывания:

    • Убедитесь, что вы используете компоненты для выбранного типа молокоотсоса — не используйте компоненты от других молокоотсосов Philips. Даже если они выглядят схожим образом, они могут отличаться, и их использование может привести к некорректной работе молокоотсоса.
    • Убедитесь, что вы используете молокоотсос с мягкой подушечкой адаптивной формы. Без подушечки прибор может всасывать слишком сильно.
    • При первом использовании молокоотсоса сила всасывания может поначалу показаться слишком большой. Со временем вы научитесь использовать прибор оптимально.
    • Попробуйте при сцеживании надавливать на рукоятку не до упора. Для сцеживания не требуется сильно давить на рукоятку. Силу всасывания можно регулировать, сильнее или слабее нажимая на рукоятку — таким образом полностью контролируется работа молокоотсоса. Если проблемы с молокоотсосом сохраняются, свяжитесь со своим специалистом по лактации.

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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      Посмотрите на наклейке внутри продукта
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