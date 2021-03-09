Попробуйте при сцеживании надавливать на рукоятку не до упора. Для сцеживания не требуется сильно давить на рукоятку. Силу всасывания можно регулировать, сильнее или слабее нажимая на рукоятку — таким образом полностью контролируется работа молокоотсоса. Если проблемы с молокоотсосом сохраняются, свяжитесь со своим специалистом по лактации.