Протечка молока в конце сцеживания, как это исправить?
Если в конце сеанса сцеживания, когда вы снимаете прибор с груди, вы замечаете небольшую протечку молока, всего одно простое решение поможет забыть об этой проблеме:
Наклонитесь немного вперед, когда снимаете прибор с груди
В конце сеанса сцеживания, когда количество молока в груди начинает уменьшаться, поток молока также будет слабее — это означает, что молоко не будет проникать в подушечку так глубоко, как в начале сеанса. Чтобы молоко не вылилось из подушечки, когда вы будете снимать прибор с груди, попробуйте наклониться немного вперед. Таким образом молоко будет течь в нужном направлении и не останется внутри подушечки. Когда вы снимете прибор с груди, то сможете аккуратно налить это молоко в бутылочку.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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