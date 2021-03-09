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    SCF430/16 Philips Avent Ручной молокоотсос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/16

    Протечка молока в конце сцеживания, как это исправить?

    Если в конце сеанса сцеживания, когда вы снимаете прибор с груди, вы замечаете небольшую протечку молока, всего одно простое решение поможет забыть об этой проблеме:
     

    Наклонитесь немного вперед, когда снимаете прибор с груди

    В конце сеанса сцеживания, когда количество молока в груди начинает уменьшаться, поток молока также будет слабее — это означает, что молоко не будет проникать в подушечку так глубоко, как в начале сеанса. Чтобы молоко не вылилось из подушечки, когда вы будете снимать прибор с груди, попробуйте наклониться немного вперед. Таким образом молоко будет течь в нужном направлении и не останется внутри подушечки. Когда вы снимете прибор с груди, то сможете аккуратно налить это молоко в бутылочку.
     

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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