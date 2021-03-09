Если в конце сеанса сцеживания, когда вы снимаете прибор с груди, вы замечаете небольшую протечку молока, всего одно простое решение поможет забыть об этой проблеме:

Если в конце сеанса сцеживания, когда вы снимаете прибор с груди, вы замечаете небольшую протечку молока, всего одно простое решение поможет забыть об этой проблеме:

Если в конце сеанса сцеживания, когда вы снимаете прибор с груди, вы замечаете небольшую протечку молока, всего одно простое решение поможет забыть об этой проблеме:

Наклонитесь немного вперед, когда снимаете прибор с груди