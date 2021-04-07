Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья
S5583/38
С какой системой очистки совместима моя бритва Philips?
Бритвы Philips можно очищать с помощью ряда аксессуаров, таких как система Smart Clean и станция Quick Clean Pod. Однако важно знать, совместима ли ваша бритва с какой-либо из этих систем.
Quick Clean Pod
С этой системой совместимы только бритвы, в комплект поставки которых входит Quick Clean Pod. Чтобы узнать, совместима ли ваша бритва с Quick Clean Pod, переверните ее и нажмите кнопку включения/выключения. Если начинает гореть индикатор очистки (3 точки), это означает, что ваша бритва совместима с системой очистки Quick Clean Pod. На данный момент с Quick Clean Pod поставляются модели со следующими номерами: S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.
Система SmartClean
С помощью системы Philips SmartClean можно заряжать, очищать и смазывать бритву Philips. Система SmartClean Plus (номер модели 5.2) также располагает функцией сушки.
Система Philips SmartClean 5.1 совместима с бритвами Philips серии 7000 и серии 5000 (S51xx–S56xx), которые схожи с изображенными на рисунке 1 (Добавить изображение со сравнением старой и новой модели).
Система Philips SmartClean 5.2 совместима со всеми бритвами Philips серии 9000.
Если вы все еще не уверены в совместимости своей бритвы с системой SmartClean, см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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