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    HX9992/11 Prestige 9900 Мощная зубная щетка с SenseIQ
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Prestige 9900 Мощная зубная щетка с SenseIQ

    HX9992/11

    Режимы чистки на Sonicare 9900 Prestige

    Зубная щетка Sonicare 9900 Prestige поставляется с чистящей насадкой Premium A3, которая предлагает все преимущества для эффективной чистки, осветления и обеспечения здоровья десен. Выбранный по умолчанию комплексный режим Clean (Чистка) обеспечит необходимую длительность чистки (2 минуты) и разделение на шесть сегментов.

    Для простой настройки режима перейдите в приложение Sonicare. Для выбора доступно пять режимов.

    Clean (Чистка) (по умолчанию)
    Время чистки: 2 минуты
    В этом режиме щетка наиболее эффективно устраняет налет за 2-минутный сеанс чистки.

    Deep Clean (Глубокая чистка)
    Время чистки: 3 минуты
    Более длительная чистка по сравнению с режимом Clean (Чистка); режим Deep Clean (Глубокая чистка) идеально подходит для дополнительной чистки проблемных участков.   

    White+ (Осветление+)
    Время чистки: 2 минуты 40 секунд
    Отличный выбор для удаления потемнений, вызванных, к примеру, потреблением кофе и чая. Дополнительные 40 секунд предназначены для полировки передних зубов.

    Gum Health (Здоровье десен)
    Время чистки:: 3 минуты 20 секунд
    В этом режиме на протяжении дополнительного времени щетка работает в режиме пониженной мощности; предназначен для массажа десен и улучшения кровотока в целях улучшения здоровья десен.

    Sensitive (Чувствительный) 
    Время чистки: 2 минуты
    Этот режим характеризуется пониженной мощностью вибраций и менее сильным воздействием на зубы и десны.
     

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 .

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      Существует несколько способов узнать номер модели.
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