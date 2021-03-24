Режимы чистки на Sonicare 9900 Prestige
Для простой настройки режима перейдите в приложение Sonicare. Для выбора доступно пять режимов.
Clean (Чистка) (по умолчанию)
Время чистки: 2 минуты
В этом режиме щетка наиболее эффективно устраняет налет за 2-минутный сеанс чистки.
Deep Clean (Глубокая чистка)
Время чистки: 3 минуты
Более длительная чистка по сравнению с режимом Clean (Чистка); режим Deep Clean (Глубокая чистка) идеально подходит для дополнительной чистки проблемных участков.
White+ (Осветление+)
Время чистки: 2 минуты 40 секунд
Отличный выбор для удаления потемнений, вызванных, к примеру, потреблением кофе и чая. Дополнительные 40 секунд предназначены для полировки передних зубов.
Gum Health (Здоровье десен)
Время чистки:: 3 минуты 20 секунд
В этом режиме на протяжении дополнительного времени щетка работает в режиме пониженной мощности; предназначен для массажа десен и улучшения кровотока в целях улучшения здоровья десен.
Sensitive (Чувствительный)
Время чистки: 2 минуты
Этот режим характеризуется пониженной мощностью вибраций и менее сильным воздействием на зубы и десны.