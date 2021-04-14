Поместите насадку напротив зубов под небольшим углом в 45° к линии десен. Несильно надавите на щетку, чтобы щетинки касались линии десен или ниже линии десен. Примечание. Поддерживайте постоянный контакт центра чистящей насадки с зубами.

Шаг пятый

Небольшое давление поможет чистить зубы эффективнее, ведь зубная щетка делает всю работу за вас.



Аккуратно перемещайте чистящую насадку по зубам вперед и назад, чтобы длинные щетинки проникали между зубов. Продолжайте выполнять эти движения в течение всего цикла чистки.



Примечание. Щетинки должны немного разойтись по сторонам. Не давите на щетку слишком сильно. Изменение вибрации ручки и мигающее световое кольцо помогут понять, если вы давите на щетку слишком сильно.