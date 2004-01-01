Ключевые слова для поиска

    Опубліковано на 6 января 2023 года

    Если вас интересует, насколько безопасно использовать бритвенную сетку для обработки кожи, см. информацию ниже.

    Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.

    Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр прибора и проверять состояние бритвенной сетки. Для минимального износа сетки и безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей. 

    Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах, в зоне бикини и лобковой области (с насадкой для подравнивания). Используйте бритвенную головку для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) только с насадкой-триммером, установленной на бритвенную головку. Мы не рекомендуем использовать ее для обработки лица и головы, поскольку вы не получите желаемого результата, а также можете повредить свою кожу.

    Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.

    Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных приборов для удаления волос.
     

    Уход после процедуры

    Если у вас очень чувствительная кожа или вы используете прибор впервые, вы можете испытывать небольшое раздражение; об этом не стоит беспокоиться. Со временем это пройдет. После бритья рекомендуется обрабатывать кожу мягким, не содержащим спирт увлажняющим кремом. Если раздражение длится больше трех дней, пожалуйста проконсультируйтесь с врачом.
     

