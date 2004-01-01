Если вас интересует, насколько безопасно использовать бритвенную сетку для обработки кожи, см. информацию ниже.
Все изделия Philips с бритвенной сеткой безопасны для кожи. Компания Philips не является дерматологической клиникой, поэтому мы не можем давать индивидуальные рекомендации в отношении состояния кожи, волос и ногтей.
Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр прибора и проверять состояние бритвенной сетки. Для минимального износа сетки и безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.
Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах, в зоне бикини и лобковой области (с насадкой для подравнивания). Используйте бритвенную головку для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) только с насадкой-триммером, установленной на бритвенную головку. Мы не рекомендуем использовать ее для обработки лица и головы, поскольку вы не получите желаемого результата, а также можете повредить свою кожу.
Некоторые изделия поставляются с дополнительными насадками для чувствительных участков кожи, например обработки лобковых волос. Для получения дополнительной информации об использовании этих насадок см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Если вы все еще не уверены в отношении приборов Philips с бритвенной сеткой, обратитесь к врачу или специалисту в медицинском учреждении, чтобы пройти тестирование кожи на возможность использования подобных приборов для удаления волос.
Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?
Если вас интересует, насколько безопасно использовать бритвенную сетку для обработки кожи, см. информацию ниже.