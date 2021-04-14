Ваша щетка Sonicare использует технологию SenseIQ, которая объединяет ряд функций для отслеживания процедуры чистки. Она обнаруживает силу нажатия, зону покрытия, длительность и частоту для предоставления рекомендаций в режиме реального времени и улучшения результатов чистки.
Список возможностей SenseIQ:
- Рекомендации в режиме реального времени через световое кольцо на нижней части зубной щетки:
- Отчет о чрезмерном давлении
- Отчет о силе нажатия
- Подстройка интенсивности
- Автоматическая подстройка интенсивности для защиты десен при слишком сильном нажатии
- Индивидуальные рекомендации
- Через приложение Sonicare с ИИ
- Отчет о технике чистки (в приложении)
Интеллектуальные функции работают, когда на зубной щетке горит значок SenseIQ. Значок также загорится, обозначая статус функций.