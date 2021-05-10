Ваша зубная щетка Sonicare будет отслеживать износ умной чистящей насадки с помощью технологии BrushSync.
Функция BrushSync измеряет следующее:
- Общее давление на щетку во время чистки зубов
- Общее время использования чистящей насадки
После износа чистящей насадки щетка обозначит необходимость замены чистящей насадки (на ручке). Напоминание о необходимости замены чистящей насадки будет мигать янтарным светом; вы также услышите ряд звуковых сигналов.
Как понять, что пришло время заменить чистящую насадку?
Ваша зубная щетка Sonicare будет отслеживать износ умной чистящей насадки с помощью технологии BrushSync.