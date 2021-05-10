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    HX9992/11 Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ

    HX9992/11

    Как понять, что пришло время заменить чистящую насадку?

    Ваша зубная щетка Sonicare будет отслеживать износ умной чистящей насадки с помощью технологии BrushSync.

    Функция BrushSync измеряет следующее:

    - Общее давление на щетку во время чистки зубов
    - Общее время использования чистящей насадки

    После износа чистящей насадки щетка обозначит необходимость замены чистящей насадки (на ручке). Напоминание о необходимости замены чистящей насадки будет мигать янтарным светом; вы также услышите ряд звуковых сигналов.

    Примечание. По умолчанию эта функция вашей зубной щетки включена.

     
     

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 .

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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      Посмотрите на наклейке внутри продукта
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