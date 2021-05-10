Ваша зубная щетка Sonicare будет отслеживать износ умной чистящей насадки с помощью технологии BrushSync.



Функция BrushSync измеряет следующее:



- Общее давление на щетку во время чистки зубов

- Общее время использования чистящей насадки



После износа чистящей насадки щетка обозначит необходимость замены чистящей насадки (на ручке). Напоминание о необходимости замены чистящей насадки будет мигать янтарным светом; вы также услышите ряд звуковых сигналов.

Примечание. По умолчанию эта функция вашей зубной щетки включена.