Приложение Philips Sonicare с ИИ работает совместно с зубной щеткой. Данные о чистке автоматически синхронизируются, даже если приложение закрыто, поэтому вы никогда не останетесь без индивидуальных рекомендаций.



Советы в режиме реального времени помогают эффективнее чистить зубы благодаря отчетам о силе нажатия, технике чистки, зоне покрытия и времени. Отчеты показывают эффективность чистки посредством сводок за день, неделю, месяц и год.



Индивидуальные рекомендации демонстрируют, как легко поддерживать здоровье полости рта, предлагая полезные советы по мере процесса.

