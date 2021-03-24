Как Sonicare 9900 Prestige работает с приложением?
Приложение Philips Sonicare с ИИ работает совместно с зубной щеткой. Данные о чистке автоматически синхронизируются, даже если приложение закрыто, поэтому вы никогда не останетесь без индивидуальных рекомендаций.
Советы в режиме реального времени помогают эффективнее чистить зубы благодаря отчетам о силе нажатия, технике чистки, зоне покрытия и времени. Отчеты показывают эффективность чистки посредством сводок за день, неделю, месяц и год.
Индивидуальные рекомендации демонстрируют, как легко поддерживать здоровье полости рта, предлагая полезные советы по мере процесса.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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