Вашу зубную щетку можно заряжать с помощью дорожного футляра для максимального удобства в поездках

1. Подсоедините USB-кабель к дорожному футляру и к адаптеру USB для настенной розетки .

2. Подключите адаптер к розетке электросети

3. Поместите зубную щетку в дорожный футляр.

Зарядка начнется, когда зубная щетка дважды издаст звуковой сигнал, а световые индикаторы начнут гореть, означая зарядку аккумулятора.

Во время зарядки индикатор состояния аккумулятора будет мигать белым светом.

4. Оставьте дорожный футляр подключенным к сети, пока зубная щетка полностью не зарядится. После завершения зарядки индикатор состояния аккумулятора прекратит мигать и погаснет.