1. Подсоедините USB-кабель к дорожному футляру и к адаптеру USB для настенной розетки.
2. Подключите адаптер к розетке электросети
3. Поместите зубную щетку в дорожный футляр.
Зарядка начнется, когда зубная щетка дважды издаст звуковой сигнал, а световые индикаторы начнут гореть, означая зарядку аккумулятора.
Во время зарядки индикатор состояния аккумулятора будет мигать белым светом.
4. Оставьте дорожный футляр подключенным к сети, пока зубная щетка полностью не зарядится. После завершения зарядки индикатор состояния аккумулятора прекратит мигать и погаснет.
Примечание. Положите дорожный футляр на бок, чтобы избежать его падения.