Sonicare 9900 PrestigeМощная зубная щетка с SenseIQ
HX9992/11
Зарядка Sonicare 9900 Prestige на зарядной станции
Sonicare 9900 Prestige поставляется с компактной и стильной зарядной станцией. Здесь вы узнаете, как использовать ее для зарядки зубной щетки:
Шаг первый
Вставьте USB-кабель зарядной станции в адаптер USB для настенной розетки, а адаптер — в розетку электросети.
Шаг второй
Поместите подставку для зарядки на зарядную станцию.
Шаг третий
Поместите зубную щетку в зарядную станцию.
Зарядка начнется, когда зубная щетка дважды издаст звуковой сигнал, а световые индикаторы начнут гореть, означая зарядку аккумулятора. Во время зарядки индикатор состояния аккумулятора будет мигать белым светом.
Шаг четвертый
Оставьте щетку на зарядной станции до окончания зарядки. По окончании зарядки индикатор состояния аккумулятора на ручке перестанет мигать и погаснет.
Примечание. Перед первым использованием зубная щетка будет заряжена. После первого использования зарядите ее в течение не менее 16 часов.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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