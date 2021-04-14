BrushPacer делит время чистки на шесть равных сегментов и помогает вовремя перейти к следующему сегменту. Переход между сегментами обозначается небольшой паузой в вибрировании щетки.



Зубная щетка автоматически прекратит работу по окончании процедуры чистки.



Примечание. При выборе режима White+ (Осветление+) или Gum Health (Здоровье десен) могут быть добавлены дополнительные сегменты. Подробные описания см. в приложении Sonicare.