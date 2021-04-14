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    HX9992/11 Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ
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    Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ

    HX9992/11

    Чистящая насадка в комплекте с Sonicare 9900 Prestige

    Зубная щетка поставляется с чистящей насадкой A3 Premium All-in-One.

    Это универсальное решение для чистки и отбеливания зубов, а также поддержания здоровья десен. Это наша лучшая чистящая насадка, которая позволяет забыть о переключении между насадками для достижения оптимального результата.


     

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 .

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