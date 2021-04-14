Sonicare 9900 PrestigeМощная зубная щетка с SenseIQ
HX9992/11
Чистящая насадка в комплекте с Sonicare 9900 Prestige
Зубная щетка поставляется с чистящей насадкой A3 Premium All-in-One.
Это универсальное решение для чистки и отбеливания зубов, а также поддержания здоровья десен. Это наша лучшая чистящая насадка, которая позволяет забыть о переключении между насадками для достижения оптимального результата.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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