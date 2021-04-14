Зубная щетка поставляется с чистящей насадкой A3 Premium All-in-One.



Это универсальное решение для чистки и отбеливания зубов, а также поддержания здоровья десен. Это наша лучшая чистящая насадка, которая позволяет забыть о переключении между насадками для достижения оптимального результата.





