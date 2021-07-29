  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Sonicare 9900 Prestige: совместимые чистящие насадки

    Зубная щетка поставляется с чистящей насадкой A3 Premium All-in-One.

    Это универсальное решение для чистки и отбеливания зубов, а также поддержания здоровья десен. Это наша лучшая чистящая насадка, которая позволяет забыть о переключении между насадками для достижения оптимального результата.

    Sonicare 9900 Prestige также совместима с:
    чистящими насадками Philips Sonicare (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)

    Эта электрическая зубная щетка Sonicare несовместима со следующими чистящими насадками:
    Philips One, E-Series (крепление Essence), PowerUP (аккумулятор).

     

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 .

    Поиск и устранение неисправностей

    Приложения (1)
    Шум (1)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips