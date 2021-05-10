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    HX9992/11 Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ

    HX9992/11

    Подключаем Sonicare 9900 Prestige к приложению Sonicare

    1. Загрузите приложение Sonicare на смартфон.
     
    1. Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth, после чего возьмите зубную щетку для ее активации (на ней должны загореться индикаторы).
     
    1. Откройте приложение. Следуйте пошаговой инструкции по установке, включая этап сопряжения с зубной щеткой. Включите службу геолокации для автоматической синхронизации.
     
    1. Создайте учетную запись в приложении. Если необходимо, обновите встроенное ПО для доступа ко всем новым функциям.
     
    1. Вы готовы к работе с подключенной зубной щеткой! Регулярно синхронизируйте зубную щетку с приложением, чтобы не пропускать актуальные советы и рекомендации.
    Для автоматической синхронизации (рекомендуется): При настройке приложения разрешите ему доступ к данным геолокации. Таким образом телефон будет знать, когда зубная щетка находится в зоне действия сети, и легко обновлять данные о чистке.
    - Для ручной синхронизации: Выполняйте сопряжение и подключайте зубную щетку к приложению каждые пару недель. Таким образом вы сможете всегда получать актуальные отчеты о чистке, советы и рекомендации.

    Примечание: убедитесь, что на телефоне включен Bluetooth — это необходимо для переноса данных о чистке в приложение. Информация о сборе данных о чистке приведена в Уведомлении о конфиденциальности Sonicare, которое демонстрируется на этапе настройки приложения.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 .

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
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