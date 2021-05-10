Загрузите приложение Sonicare на смартфон.

Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth, после чего возьмите зубную щетку для ее активации (на ней должны загореться индикаторы).

Откройте приложение. Следуйте пошаговой инструкции по установке, включая этап сопряжения с зубной щеткой. Включите службу геолокации для автоматической синхронизации.

Создайте учетную запись в приложении. Если необходимо, обновите встроенное ПО для доступа ко всем новым функциям.

Вы готовы к работе с подключенной зубной щеткой! Регулярно синхронизируйте зубную щетку с приложением, чтобы не пропускать актуальные советы и рекомендации.

Для автоматической синхронизации (рекомендуется): При настройке приложения разрешите ему доступ к данным геолокации. Таким образом телефон будет знать, когда зубная щетка находится в зоне действия сети, и легко обновлять данные о чистке.

- Для ручной синхронизации: Выполняйте сопряжение и подключайте зубную щетку к приложению каждые пару недель. Таким образом вы сможете всегда получать актуальные отчеты о чистке, советы и рекомендации.