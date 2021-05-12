Откройте приложение Sonicare, убедитесь, что Bluetooth включен, а приложению разрешен доступ к Bluetooth

Положите зубную щетку возле телефона и убедитесь, что на ней горят индикаторы (возьмите ее в руку, включите/отключите, установите/снимите с зарядной станции)

В приложении проверьте, что зубная щетка подключена

Если процедура выше не помогла:

Перейдите к настройкам телефона Отключите Bluetooth и подождите несколько секунд Включить Bluetooth В приложении проверьте, что устройство подключено



Перейдите к настройкам телефона и найдите список устройств Bluetooth, где нажмите на Philips Sonicare и выберите "Forget/Unpair" (Забыть/Отменить сопряжение)

Установите зубную щетку в оригинальное зарядное устройство

Выполните сброс ручки зубной щетки

Нажмите и отпустите кнопку питания 10 раз в течение 5 секунд, пока зубная щетка находится на зарядной станции

В случае успешного сброса все индикаторы на зубной щетке быстро включатся

Откройте приложение Sonicare и примите запрос на сопряжение, когда он появится

Повторите действия выше не менее 7 раз, если они не приводят к нужному результату.Если зубную щетку все еще не удается подключить, обратитесь в службу поддержки потребителей.