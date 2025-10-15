Philips SatinShave не заряжается

Если у вас возникли трудности с зарядкой Philips SatinShave, прочтите эту статью поддержки, чтобы решить проблему.



Не работает розетка электросети Убедитесь, что на розетку, от которой заряжается SatinShave, подается ток. Попробуйте зарядить SatinShave от другой розетки электросети, чтобы проверить это.



Примечание. Некоторые модели оснащены индикатором подключения на зарядном устройстве или рукоятке, который загорается при подключении к электросети.



Кабель зарядного устройства подключен неправильно Убедитесь, что маленький штекер кабеля зарядного устройства или USB полностью вставлен в разъем зарядки в нижней части устройства. Проверяйте, что форма штекера позволяет полностью вставить его в устройство. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению устройства.



Используется неоригинальное зарядное устройство или кабель Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство и кабель Philips либо USB-кабель из комплекта поставки SatinShave. Если у вас больше нет оригинального зарядного устройства или USB-кабеля, вы можете приобрести новые компоненты в нашем интернет-магазине . Заряжайте устройство в сухой среде, используя оригинальный кабель; не используйте поврежденный кабель, не оставляйте продукт без присмотра и отключайте его от электросети после окончания зарядки.

Индикатор зарядки Не на всех приборах имеются индикаторы зарядки, которые отображают низкий заряд аккумулятора (оранжевый свет), процесс зарядки (белый свет) или полный заряд (ровный белый свет). Для большинства устройств время зарядки от электросети обычно составляет от 1 до 10 часов. Инструкции по зарядке см. в техническом описании вашей модели.



Если представленные выше советы не помогли восстановить зарядку SatinShave, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

