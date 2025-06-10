Исследовать границы света, это вдохновляет. Это не только источник удовольствия, но и обязанность, постоянно стремиться к лучшему качеству, надёжности, эффективности и безопасности.
Технология мгновенного включения для мощной яркости
Светодиодные сигнальные фонари Philips Ultinon Pro обеспечивают мощную яркость благодаря 15 светодиодам. Они помогают вам лучше видеть и быть замеченным, предупреждая других водителей о ваших перемещениях, что крайне важно для их более быстрой реакции.
Угол луча 360° для превосходной видимости
Угол освещения в 360° гарантирует, что свет будет направлен именно туда, куда вам нужно. Вы не только лучше видите дорогу, но и другие водители лучше видят вас.
Конструкция «подключи и работай» для простой замены
Благодаря встроенному постоянному интегральному драйверу светодиодные лампы Philips Ultinon Pro работают в системах напряжением 9–32 В и электрически совместимы с большинством легковых и грузовых автомобилей.
Технология HeatShield для увеличения срока службы
Лампы Philips Ultinon Pro T10 устойчивы к высоким температурам даже при установке рядом с лампами головного света. Изготовленные из специального композитного материала, они выдерживают любые температурные нагрузки, сохраняя при этом высокую эффективность.
Почему мы
420 патентов и более 50 новых заявок ежегодно
Мы превратили нашу первую лабораторию исследований и разработок (R&D) в музей, чтобы всегда помнить, с чего всё началось.
Каждый продукт проходит более 30 проверок перед выпуском
Мы уделяем исключительное внимание каждой детали — даже упаковка, защищающая источник света, проходит самые строгие испытания.
Повышаем безопасность, оснащая свыше 5,5 млн автомобилей
Мы получили отзывы от более 10 000 пользователей, чтобы совершенствовать наши решения и внедрять ещё более инновационные технологии.
