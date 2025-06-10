Ключевые слова для поиска

    Светодиодные сигнальные огни

    Подайте сигнал с LED салонным и сигнальным светом

    Наша лучшая сигнальная лампочка

    Превосходная яркость и безопасность на дорогах

    Ultinon Pro7000

    Яркий свет и насыщенный белый оттенок повышают видимость автомобиля для защиты водителя.
    Ведём будущее света вместе с вами

    Исследовать границы света, это вдохновляет. Это не только источник удовольствия, но и обязанность, постоянно стремиться к лучшему качеству, надёжности, эффективности и безопасности.

    Технология мгновенного включения для мощной яркости

    Светодиодные сигнальные фонари Philips Ultinon Pro обеспечивают мощную яркость благодаря 15 светодиодам. Они помогают вам лучше видеть и быть замеченным, предупреждая других водителей о ваших перемещениях, что крайне важно для их более быстрой реакции.

    Угол луча 360° для превосходной видимости

    Угол освещения в 360° гарантирует, что свет будет направлен именно туда, куда вам нужно. Вы не только лучше видите дорогу, но и другие водители лучше видят вас.

    Конструкция «подключи и работай» для простой замены

    Благодаря встроенному постоянному интегральному драйверу светодиодные лампы Philips Ultinon Pro работают в системах напряжением 9–32 В и электрически совместимы с большинством легковых и грузовых автомобилей.

    Технология HeatShield для увеличения срока службы

    Лампы Philips Ultinon Pro T10 устойчивы к высоким температурам даже при установке рядом с лампами головного света. Изготовленные из специального композитного материала, они выдерживают любые температурные нагрузки, сохраняя при этом высокую эффективность.

    Почему мы

    • 420 патентов и более 50 новых заявок ежегодно

      Мы превратили нашу первую лабораторию исследований и разработок (R&D) в музей, чтобы всегда помнить, с чего всё началось.

    • Каждый продукт проходит более 30 проверок перед выпуском

      Мы уделяем исключительное внимание каждой детали — даже упаковка, защищающая источник света, проходит самые строгие испытания.

    • Повышаем безопасность, оснащая свыше 5,5 млн автомобилей

      Мы получили отзывы от более 10 000 пользователей, чтобы совершенствовать наши решения и внедрять ещё более инновационные технологии.

